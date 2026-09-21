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Esteban Lepaul (26 de ani) este parte din planurile lui Zinedine Zidane pentru . A fost chemat pentru jocurile cu Turcia, Belgia (x2) și Italia, din Nations League. Este o premieră pentru atacantul lui Rennes, a cărui carieră putea urma o cu totul altă direcție.

Lepaul, considerat „firav” pentru SuperLigă

Lepaul a fost propus la Petrolul în urmă cu 3 ani. Accepta să vină pe un salariu de 8.000 de euro pe lună, după ce rămăsese liber de contract în urma despărțirii de Orleans. „Vrem pe cineva de forță, un vârf puternic pentru luptele din careu. Căutăm altceva, sunt mulți ca el în piață”, i-au transmis ploieștenii agentului care l-a oferit pe Lepaul, conform surselor FANATIK. Lepaul nu se încadra în profilul atacantului de careu căutat pentru a fi recrutat pe Ilie Oană. Are doar 1,81, dar se distinge prin alte calități: execuții, tehnică individuală și mobilitate.

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Atacanții pe care Petrolul a contat în sezonul 2023-2024 au fost , Albin Berisha, Billel Omrani și Mihai Roman.

Fotbalistul crescut de Lyon, într-una dintre cele mai bune academii ale Franței, a trecut apoi în liga a 3-a, la Epinal, iar de aici a făcut pași imenși în față. Lepaul a ajuns în Ligue 2, la Angers, după doar 6 luni cu Epinal. A marcat de 7 ori în returul sezonului 2023-2024 și a avut o contribuție importantă la promovarea în Ligue 1. Ascensiunea sa a continuat în ritm accelerat. În primul an alături de PSG, Marseille și Lyon, a punctat de 13 ori în L1 și Cupa Franței.

În 2025, Rennes a plătit 13,5 milioane de euro și l-a cumpărat pentru a-l înlocui pe Arnaud Kalimuendo, cedat la Nottingham Forest. În sezonul 2025-2026, Lepaul a punctat de 21 de ori și a dat 5 pase decisive, iar în campania actuală are deja 3 goluri în 6 jocuri. Impresionat de randamentul său, Zidane l-a convocat în premieră la echipa națională și se pregătește să-i ofere debutul.

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Cota lui Lepaul a „explodat” în ultimii 3 ani

Dacă în iunie 2023 Transfermarkt îl cota la doar 250.000 de euro, Lepaul a atins acum un prag de top. Portalul specializat în mercato îl evaluează la nu mai puțin de 35 de milioane de euro. Cel mai mare progres l-a avut din octombrie 2025 până acum. Atunci valora 12 milioane de euro, cu 21 de milioane sub cota de astăzi.

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De serviciile lui Lepaul s-au interesat PSG, Atletico Madrid, Como sau Benfica, dar fără să se ajungă la nivelul unor tratative concrete.