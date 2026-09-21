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Dinamo nu mai ascunde obiectivul pentru acest sezon. Lider în SuperLiga după primele 10 etape, formația dinamovistă și-a propus să termine sezonul regulat în zona primelor trei locuri, însă Andrei Nicolescu recunoaște că toată lumea se gândește și la titlu. Președintele dinamovist a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre lupta cu Universitatea Craiova, Rapid și FCSB, dar și despre transformarea echipei sub comanda lui Nuno Campos.

Andrei Nicolescu confirmă, Dinamo trage la titlu!

Andrei Nicolescu a vorbit despre obiectivele lui Dinamo în acest sezon. „Câinii” și-au propus să termine campionatul regulat în zona primelor trei locuri, însă președintele clubului recunoaște că formația din Ștefan cel Mare își dorește să se bată pentru titlu dacă parcursul din acest sezon îi va permite.

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Oficialul dinamovist a vorbit și despre principalele contracandidate, dar a precizat că lupta se va decide mult mai târziu, în special în funcție de pozițiile ocupate înainte de intrarea în play-off: „Ne-am propus locurile 1-3, normal că tragem la titlu. Dacă se poate, normal că suntem acolo, dar nu e un must total cum ar fi la alte echipe. Craiova, Rapid și FCSB vor fi 100% la bătaie acolo, la titlu.

Campionatul e lung, distanța nu e chiar mare acum. Depinde mult de cum se intră în play-off. Dacă mă întrebi acum, după această etapă, nu intră FCSB la lupta la titlu, dar nu etapa asta e relevantă la campionat.”

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Nuno Campos a schimbat Dinamo: „Au fost jucători care au venit la mine”

Andrei Nicolescu a explicat că , chiar dacă formația din Ștefan cel Mare nu își propusese neapărat să fie pe primul loc după acest număr de etape. Oficialul dinamovist consideră că echipa a acumulat punctele la care se aștepta, însă parcursul putea arăta diferit în funcție de rezultatele celorlalte formații.

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Dinamo a reușit să obțină mai multe puncte decât își propusese în derby-uri, dar a pierdut din zestrea pe care spera să o adune împotriva formațiilor considerate mai slab cotate. Dincolo de rezultate, Nicolescu este mulțumit de nivelul de coeziune care s-a creat în vestiar.

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„Mă așteptam ca după 10 etape să avem numărul ăsta de puncte. Nu știu cum evoluau celelalte echipe, dar trebuie să recunosc că am făcut mai multe puncte în cele patru derby-uri decât ne poziționasem noi, dar mai puține din ce ne doream din meciurile cu echipele mai slab cotate, ca să zicem așa. Nu mă așteptam la locul 1, dar la numărul de puncte da. Voiam să fim acolo. Țin minte că anul trecut, după 10 etape, Craiova avea 24 de puncte sau pe acolo, deci 20-21 de puncte nu însemna neapărat locul 1. Mai e mult de muncă, dar, fiind vorba de coeziune, se văd lucruri bune“, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii lui Dinamo au avut emoții cu noul sistem: „Eu ce fac? O să pot, oare, să joc eu?”

Nicolescu a dezvăluit apoi unul dintre momentele care arată cât de mare a fost schimbarea produsă de Nuno Campos. În cantonamentul de vară, mai mulți jucători au avut întrebări legate de noul sistem pregătit de antrenorul portughez. Unii dintre fotbaliști erau titulari și în sezonul precedent, însă modificările tactice i-au făcut să se întrebe dacă vor mai avea același rol în echipă. Potrivit lui Nicolescu, aceștia au venit direct la el pentru a afla dacă se vor putea adapta.

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„Se vede și că unii dintre noi avem doar trei luni împreună, dar încrederea a crescut foarte mult. În timpul meciului, spațiile se crează, iar noi trebuie să fim inteligenți, ca să nu profite adversarul, ci să o facem noi. Campos a schimbat multe. La început, în cantonament, au fost jucători care au venit la mine și m-au întrebat – Apoi, eu ce fac în sistemul ăsta? O să pot, oare, să joc eu -. Sunt jucători care erau titulari anul trecut și sunt și acum“, a adăugat președintele lui Dinamo.

Nicolescu consideră că începutul sezonului a venit prea devreme pentru echipa pregătită de Nuno Campos, în condițiile în care schimbările au fost importante. Cu timpul însă, jucătorii au început să înțeleagă filosofia portughezului, iar încrederea în antrenor a crescut. El a subliniat și rolul staff-ului tehnic, în special faptul că Nuno Campos beneficiază de doi oameni pe care îi poate folosi ca adevărate extensii în momentele importante.

„Începutul de campionat a venit cu pic cam devreme, c-am avut niște fluctuații, ceva probleme, dar acum toți cred în Nuno Campos. A schimbat narativul și în ceea ce privește atmosfera. Lucrând atâta timp ca asistent, a văzut eficiența unui lucru în echipă și, cumva, cei doi asistenți pe care-i are acum sunt extensiile lui în anumite momente, ceea ce e foarte important“, a mai spus Nicolescu.

Dinamo, lider în SuperLiga, dar cu stadionul încă departe de a fi plin

În aceeași intervenție, Andrei Nicolescu a vorbit și despre numărul de spectatori prezenți la meciurile lui Dinamo. „Câinii” au revenit pe Arena Națională, unde au beneficiat de un gazon bun, însă . Nicolescu consideră că suporterii dinamoviști trebuie să depășească dezamăgirile ultimilor ani și să se obișnuiască din nou cu o echipă care luptă pentru obiective importante.

„E bine că ne-am întors pe Arena Națională, unde am avut un gazon bun, care facilitează echipelor să se exprime mai bine. Au fost 14.870 de fani. Am spus, când fanii dinamovist vor trece peste trauma peste care au trecut în ultimii 15-20 de ani și vor creea o mare comunitate despre Dinamo, atunci se vor uita altfel la ce se întâmplă și vor veni în număr mult mai mare la stadion. Dar asta e o chestie de mentalitate pe care trebuie să o schimbăm ușor-ușor. Atmosfera a fost frumoasă și așa. Noi, ca și club, ne-am asumat ca toate meciurile să le jucăm pe Arena Națională, deci vedem ce va fi. Îi așteptăm și pe restul la meciuri.

Cu siguranță vor fi meciuri mai importante care vor avea o audiență mai mare. Acum depinde și cum vom intra în iarnă. Acem meciul acela cu Rapid, chiar înainte de pauza competițională și, dacă vremea va ține, cu noi, vom avea o audiență mare, pentru că se anunță un derby real. Încă nu știu să-l citesc e suporterul dinamovist. Asta e impresia mea, că fluctuația de rezultate și dezamăgirile din ultimul timp contează. Suporterul dinamovist a fost obișnuit cumva și e greu, deodată, să te reobișnuiești cu altceva, iar noi asta încercăm, să-l reobișnuim cu o normalitate“, a mai spus Andrei Nicolescu.

Nuno Campos, „pedagog excepțional” la Dinamo: „A fost exact ce trebuia pentru momentul respectiv”

Andrei Nicolescu a explicat și cum a reușit Nuno Campos să gestioneze perioada dificilă din cantonament, atunci când jucătorii aveau încă multe semne de întrebare în privința noului sistem. Președintele lui Dinamo a rămas impresionat nu doar de modul în care portughezul lucrează la antrenamente, ci și de felul în care știe să gestioneze vestiarul și să intervină atunci când grupul are nevoie de altceva.

Nicolescu a povestit că, într-un moment în care lucrurile nu mergeau perfect pe teren, Campos și staff-ul său au organizat o seară dedicată grupului. Atmosfera creată i-a ajutat pe jucători să se relaxeze și să se apropie, iar oficialul dinamovist a văzut atunci una dintre calitățile importante ale antrenorului: „Știe Nuno Campos când să vorbească și ce să vorbească cu jucătorii, când asistenții trebuie să vorbească. Mi-am dat seama din prima săptămână de cantonament, când jucătorii erau cu semne de întrebare, pentru că lucrurile nu mergeau chiar bine. Atunci mi-am dat seama că este un pedagog excepțional atunci când, împreună cu echipa lui, a organizat o seară pentru băieți.

Deși la antrenamente era cum era, seara a fost extraordinară, a fost cu râsete și așa mai departe. I-a destins pe toți cu joculețe simple, dar mi-am dat seama că e pedagog excelent. A fost o seară de grup, i-a făcut să-și exprime sentimentele. A fost exact ce trebuia pentru momentul respectiv.”