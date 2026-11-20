ADVERTISEMENT

În urma tragerii la sorți, România putea juca barajul de menținere în Liga B din UEFA Nations League cu Cipru, Insulele Feroe, Belarus sau Estonia, iar „tricolorii” au picat cu cea din urmă. Meciurile se vor avea loc la finalul lunii martie, perioadă în care vremea nu este cea mai prietenoasă pentru fotbal în țara baltică.

Cum va fi vremea în Estonia la finalul lunii martie

însă va fi dificilă din alt punct de vedere. Partida se va disputa la finalul lunii martie, cu primul meci în Estonia, la Tallinn. În acea perioadă, maxima diurnă este de aproximativ +4°C / +5°C, în condițiile în care media lunii este de +1°C.

ADVERTISEMENT

Totuși meciul nu se va disputa în timpul zilei. Minima nocturnă la finalul lunii martie este de aproximativ -2°C, în funcție de ora la care se va juca. În cazul unui meci de la ora 21:45, partida se va disputa, cu siguranță, la sub 0 grade. La începutul lunii martie, solul este, de regulă, acoperit cu zăpadă, care începe să se topească spre finalul lunii, iar precipitațiile se schimbă din ninsoare și lapoviță în ploi reci.

Condiții grele de joc pentru naționala României

Estonia se află pe lista oficială UEFA a celor 7 țări cu restricții de iarnă, împreună cu Islanda, Finlanda, Norvegia, Lituania, Letonia și Insulele Feroe. De asemenea, campionatul intern al Estoniei, Premium Liiga, începe în debutul lunii martie, iar jocurile se dispută pe terenuri sintetice încălzite, din cauza faptului că suprafețele naturale abia ies din îngheț.

ADVERTISEMENT

Meciurile internaționale din perioada în care se joacă pe A. Le Coq Arena, stadionul celor de la Flora Tallinn. Sistemul de încălzire subterană al acestei arene menține gazonul practicabil, însă, spre finalul lunii martie, suprafața este de obicei destul de moale și dificilă din cauza înghețului