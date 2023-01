Vreme extremă în Europa. Frig și ninsori în vest, val de aer tropical în România. La București vor fi 20 de grade

Vremea în Europa a ajuns una a extremelor, cu o vreme primăvăratică în estul continentului și un val de frig în țările vestice, unde sunt așteptate ploi și ninsori.

Pentru zilele din săptămâna următoare prognozele arată o vreme friguroasă, cu ploi și ninsori, pentru vestul Europei și o vreme primăvăratică în estul continentului.

Astfel, începând de marți temperaturile încep să scadă în țările din vestul continentului, cu maxime de trei grade și temperaturi negative noaptea la Paris, cu maxime de 2 grade Celsius și chiar ninsori așteptate la începutul săptămânii viitoare. La Berlin, după maxime de 5 și 4 grade Celsius luni și marți, temperaturile maxime nu mai trec de un grad iar în weekendul viitor ele vor fi negative. Duminica viitoare sunt așteptate ninsori.

Începând de joi temperaturile scad sub z , vremea fiind însoțită predominant de ploi, iar la altitudini și în nord sunt așteptate ninsori.

Meteorologii susțin că un val de aer maritim polar va conduce la precipitații abundente și refacerea stratului de zăpadă în Alpi.



To the astonishment of weather forecasters models (Jan17,23,31) are becoming colder and colder in Europe. This is exactly what the weakening of the polar vortex suggests. This will intensify as an historic strong vortex has accumulated a record amount of arctic cold air.

