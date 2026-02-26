Vreme neașteptat de caldă de 1 Martie în România. Câte grade anunță ANM pentru primele zile de primăvară

ADVERTISEMENT

România va simți în sfârșit aerul primăverii chiar de 1 Martie. Meteorologii ANM prognozează un weekend cu soare și temperaturi pozitive, ideale pentru primele momente relaxante în natură. Cum se va încălzi vremea în fiecare regiune și ce trebuie să știi pentru a te bucura la maxim de începutul sezonului cald?

Vremea de 1 Martie în România. Temperaturi de primăvară și weekend cu soare

După o iarnă lungă și grea, cu temperaturi extrem de scăzute și ninsori care au depășit orice record din ultimii 18 ani, România începe să simtă semnele mult așteptate ale primăverii. Soarele își face tot mai des simțită prezența, iar zilele încep să se încălzească treptat, aducând speranța unor momente mai blânde petrecute în aer liber.

ADVERTISEMENT

Cu doar câteva zile înainte de 1 martie, ziua în care sărbătorim începutul primăverii, întrebarea care îi frământă pe mulți este cum va fi vremea în weekend și ce haine să aleagă pentru a întâmpina sezonul cald în cele mai bune condiții. Meteorologul de serviciu, Mihaela Iuteș, a explicat pentru FANATIK că schimbările sunt deja vizibile și că o ameliorare a vremii se resimte încă de astăzi.

„Încă de astăzi, 26 februarie, vom simți o îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește intensitatea vântului și precipitațiile. De mâine, cerul va fi mai senin, iar temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta”, a precizat expertul în meteorologie.

ADVERTISEMENT

Prognoza ANM completă pentru toate regiunile țării

Această încălzire va fi resimțită mai întâi în vestul țării, unde temperaturile vor urca astăzi până la 10-11 grade, urmând ca, treptat, să se simtă și în sud. Sâmbătă, între 7 grade pe litoral și 14-15 grade în Dealurile de Vest.

ADVERTISEMENT

Deși minimele vor fi mai ridicate decât în zilele precedente, nopțile vor rămâne răcoroase, menținând o diferență clară între temperaturile din timpul zilei și cele nocturne.

„Pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile vor ajunge până la 10-11 grade în vestul țării, unde cerul va fi mai mult senin. Mâine, valorile termice vor urca la 12-13 grade tot în vest, iar încălzirea se va simți și în sud.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, temperaturile vor varia între 7 grade pe litoral și 14-15 grade în Dealurile de Vest. Deși minimele vor crește față de zilele precedente, nopțile vor rămâne răcoroase, păstrând o diferență clară între valorile din timpul zilei și cele nocturne.

În ansamblu, ne așteaptă un weekend plăcut, cu cer predominant senin, fără precipitații și fără vânt”, a ținut să mai completeze, pentru FANATIK, Mihaela Iuteș.

Valorile termice cresc și în București

Și pentru București veștile sunt încurajatoare, mai ales pentru cei care intenționează să marcheze începutul primăverii cu câteva momente petrecute în natură. Iuteș, , a menționat că temperaturile vor fi în ușoară creștere față de zilele precedente, oferind locuitorilor Capitalei câteva ore de vreme mai blândă, perfecte pentru a se bucura de soare și de primele semne ale sezonului cald.

„În Capitală, mâine, ar trebui să înregistrăm temperaturi ușor mai ridicate față de astăzi. Dacă astăzi ne așteptăm la o maximă în jurul a 6 grade, mâine mizăm pe valori de 7-8, poate chiar 9 grade în zona centrală a orașului. Iar ulterior, să crească spre 10, 12. Poate luni, să avem valori chiar spre 15, maxim de 15 grade”, a relatat, pentru FANATIK, observatorul meteorologic.