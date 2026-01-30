Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”

ADVERTISEMENT

După câteva zile în care ne-am bucurat de vreme plăcută, meteorologii ANM anunță un nou val de ger extrem. Specialiștii au emis un cod galben și vorbesc despre o răcire bruscă. Ne așteaptă nopți cu temperaturi de până la -14 grade Celsius și zile în care mercurul din termometre nu trece de zero grade Celsius. Cum va fi în luna februarie

ANM anunță un val de ger extrem și temperaturi cu mult sub zero grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben pentru mai multe județe din România. Se anunță un nou val de ger extrem, dar și ploi moderate cantitativ, polei, ghețuș și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până duminică, 1 februarie, ora 18.00.

Astfel, ne așteptăm la temperaturi de până la -14 grade Celsius pe timp de noapte. Vizată atât de nopți, cât și de zile geroase este, în special, zona Moldovei. Iris Răducanu, meteorologul de serviciu, a menționat că nici pe timp de zi nu avem șanse la o vreme mai caldă, ci ne vom aștepta la temperaturi tot cu minus, inclusiv în București.

„În special în Moldova, acolo se menține și pe parcursul zilei, în special în nordul Moldovei, unde o să fie temperaturi maxime între minus 14 și minus 8 grade în zilele următoare. Mâine mai puțin, mâine doar 10 grade, izolat prin nordul Moldovei. Mâine noapte rămâne Moldova cu ger între minus 14 și 10 grade, în nordul și centrul Moldovei, după care rămâne nordul Moldovei cu ger pe parcursul zilei și noaptea de duminică spre luni se mai extinde gerul.

O să avem temperaturi în general între minus 20 și minus 10 grade prin Moldova, Dobrogea, local prin Muntenia, inclusiv în Capitală așteptăm minus 10 grade în noaptea de duminică spre luni, dar și în estul Transilvaniei”, a declarat Iris Răducanu, meteorolog de serviciu pentru FANATIK.

La ce temperaturi să ne așteptăm în luna februarie

În ceea ce privește luna februarie, ANM a menționat faptul că vom avea temperaturi ușor mai ridicate decât media normală, însă nu cu mult. Meteorologul de serviciu a precizat faptul că este o vremă puțin mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, însă tot frig este. Cât despre mediile normale pentru luna februarie, ele sunt cuprinse între -2 și 4-5 grade Celsius. Așadar, mercurul din termometre va urca ușor peste acestea.

„Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cam cu trei grade, dar mediile din această perioadă ar fi cuprinse, în general ca maxime, între minus două grade prin depresiunea din estul Transilvaniei și până la patru-cinci grade, asta pe litoral și prin Dealurile de Vest. Deci ceva mai ridicate decât acestea.

Iar ca minime, normele pentru această perioadă ar fi cuprinse între minus 12 grade prin depresiunile din estul Transilvaniei și până la minus două, minus un grad pe litoral. Deci un vreme tot rece, chiar dacă un pic mai cald”, a mai precizat meteorologul Iris Răducanu.

Vom mai avea ninsori în acest sezon de iarnă?

La începutul lunii ianuarie, meteorologii au spus că avem parte de după aproape zece ani. Am avut parte de zăpadă în toată țara, însă lucrurile se ameliorează. Meteorologul ANM a menționat faptul că vom mai avea „din loc în loc în sfârșitul acesta de săptămână, cam prin toate regiunile, dar slabe cantitativ”.

„Temporar ninsorile vor fi asociate și cu vânt prin sudul Munteniei, prin Dobrogea, dar ele vor fi slabe, doar câțiva fulgi viscoliți de vânt, nimic dramatic”, a mai declarat meteorologul ANM pentru FANATIK. În același timp, Iris Răducanu a subliniat că, până la primăvară, „nu este exclus să mai apară ninsori, chiar dacă după episodul ăsta, cam spre mijlocul săptămânii, începe din nou să se încălzească”, dar nu garantează că nu se va mai întoarce frigul.

Ploi, polei și ghețuș. Care sunt județele vizate de vijelii

ANM arată că în acest weekend, până pe 1 februarie, ora 18.00, vom avea o serie de fenomene meteo. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

În același timp, predomină și un cod galben de vijelii. Acesta este valabil până sâmbătă, ora 20.00, și vizează sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. Astfel, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală, în general, de 50-65 km/h.