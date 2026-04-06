Vremea în Săptămâna Mare: ANM anunță cum va fi în noaptea de Înviere și de Paște. Până când va ninge și unde va fi cel mai cald

ADVERTISEMENT

Săptămâna Mare vine cu schimbări. Administrația Națională de Meteorologie ne-a oferit mai multe detalii cu privire la cum va fi vremea noaptea de Înviere, dar și în prima și a doua zi de Paște. De asemenea, încă este în vigoare un cod galben pentru aproape jumătate de țară.

Vremea în Săptămâna Mare

ANM a anunțat în urmă cu două zile că valorile termice în Săptămâna Mare vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nordice și nord-estice. Cât despre cantitățile de precipitații, ele vor fi normale în majoritatea regiunilor, însă deficitare în partea vestică.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea luni, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea. Cu toate acestea, la munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, îndeosebi pe parcursul nopții, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, vremea va fi caldă, maximele ajungând la 22-23 de grade, iar minimele la 7-8 grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea puțin și se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Meteorologul de serviciu a anunțat pentru FANATIK miercuri va fi, din nou, o zi extrem de plăcută, mai ales în sud. Atunci, vor fi temperaturi de până la 15 grade Celsius. Temperaturile se vor menține, apoi, undeva până la 11-12 grade, în Vinerea Mare. Cel mai cald va fi în vestul și sudul țării. Cele mai coborâte vor fi în estul Transilvaniei.

ADVERTISEMENT

Pentru noaptea de Înviere, meteorologul ANM a menționat faptul că în Capitală credincioșii trebuie să se îmbrace bine, deoarece vom avea 3-4 grade. La fel va fi și în zona de vest, iar în nordul Moldovei va fi ceva mai răcoare, în zonă înregistrându-se 2 grade Celsius. În prima zi de Paște, adică duminică, 12 aprilie, vom avea maxime de 10-11 grade în Capitală și în vestul țării. Cei mai norocoși vor fi locuitorii din zona litoralului. Acolo va fi cel mai cald, iar mercurul din termometre va ajunge până la 15 grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra între 2 și 5 grade. Situația va sta la fel va fi și în a doua zi de Paște, adică luni, 13 aprilie, ne-a mai menționat meteorologul de serviciu.

ADVERTISEMENT

De avut în vedere faptul că în aproape toată țara este valabil un alt cod galben, de data aceasta de vânt puternic. Acesta este în vigoare până marți, 7 aprilie, ora 21.00. Zonele vizate sunt Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte.

ADVERTISEMENT

„În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h”, conform ANM.

Până când va mai ninge

Aproape jumătate de țară se află sub avertizare de cod galben în această săptămână. ANM a anunțat faptul că . Până joi, 9 aprilie, ora 10.00, este în vigoare această atenționare. De asemenea, temporar vor fi în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45-60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80-90 km/h.

ADVERTISEMENT

„Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”, conform ANM.

Vorbind despre precipitații, de vineri, când ar expira acest cod galben, meteorologul de serviciu a declarat pentru FANATIK că data de 10 aprilie continuă ninsorile la munte. La fel și sâmbătă, în data de 11 aprilie. De asemenea, pe data de 12 aprilie vom avea undeva la 5-10 l/mp în zonele de sud și est. Cu toate acestea, pe data de 13 vor fi cantități mai slabe de precipitații, până în 3-4 l/mp.