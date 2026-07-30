Vremea revanșei! Cine este KuPS Kuopio, echipa din cauza căreia Universitatea Craiova a ratat calificarea în primăvara UEFA Conference League

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Visul UEFA Champions League s-a terminat pentru Universitatea Craiova, iar oltenii vor evolua în turul 3 din Europa League, acolo unde îi vor întâlni pe KuPS Kuopio, formație finlandeză din cauza căreia oltenii au ratat la mustață calificarea în primăvara UEFA Conference League în sezonul trecut.

Cine este KuPS Kuopio, echipa care i-a trimis pe olteni acasă indirect în sezonul trecut de UEFA Conference League

Universitatea Craiova nu a reușit să treacă de Levski Sofia, după ce pierduse cu scorul de 0-1 meciul din deplasare. Oltenii au obținut doar o remiză împotriva bulgarilor pe „Ion Oblemenco”, iar în urma acestui rezultat au retrogradat în Europa League, echipă ce evoluează în campionatul Finlandei.

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după ce scandinavii i-au trimis pe olteni acasă, în mod indirect, în sezonul trecut de UEFA Conference League. Înainte de ultima etapă, Universitatea Craiova era aproape sigură de calificarea în primăvara europeană, însă o serie de rezultate împotriva sa a făcut-o să termine pe prima poziție sub linie. Unul dintre rezultate este remiza pe care cei de la KuPS au scos-o împotriva lui Crystal Palace, echipă ce avea să câștige competiția.

Cu punctul scos împotriva britanicilor, KuPS a făcut 7 puncte, la fel ca Universitatea Craiova, însă golaverajul mai bun a făcut ca echipa finlandeză să fie înaintea oltenilor. Echipa antrenată de Filipe Coelho a trăit o dramă în ultima etapă, La finalul meciurilor, Craiova s-a situat pe poziția 25 și nu s-a calificat în play-off-ul de calificare în optimile competiției.

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Starul lui KuPS Kuopio este un fost fotbalist din SuperLiga României

Cota de piață a lui KuPS Kuopio este de 6,3 milioane de euro, adică de 6 ori mai mică decât cea a Universității Craiova, care se ridică la 38,1 milioane de euro. Cel mai scump fotbalist din lotul finlandezilor este cotat la 700.000 de euro, iar numele său este cunoscut de adevărații fani ai fotbalului românesc.

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Tommi Jyry a fost jucătorul Petrolului Ploiești în perioada februarie 2024 – iulie 2026 și chiar a impresionat de multe ori în SuperLiga României. El a părăsit formația prahoveană în această vară și a revenit la KuPS, echipă pentru care a mai evoluat timp de 3 ani în trecut.

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KuPS este lider autoritar în Finlanda, iar vârful său de atac este în mare formă

Campionatul din Finlanda se află în plină desfășurare, iar în acest moment KuPS, campioana Finlandei din sezonul trecut, este din nou pe prima poziție în campionat, la cinci puncte distanță de poziția secundă, ocupată de Inter Turku. În cele 17 etape disputate până în acest moment, KuPS are o medie de două goluri marcate și unul primit în fiecare partidă.

Cel mai în formă jucător al finlandezilor este vârful de atac. Jaime Moreno (31 de ani) este un număr 9 din Nicaragua, cu cetățenie italiană, care în cele 15 meciuri jucate a înscris 10 goluri și a oferit 2 pase decisive pentru KuPS, însă în cele 4 meciuri din preliminariile UEFA Champions League nu a reușit să aibă nicio contribuție ofensivă decisivă.

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Rezultatele lui KuPS din preliminariile Ligii Campionilor. Ce a reușit în sezonul trecut de UEFA Conference League

La fel ca Universitatea Craiova, KuPS Kuopio a fost eliminată în turul al doilea din UEFA Champions League. În primul tur, finlandezii au trecut de campioana Macedoniei de Nord, Vardar, după ce au câștigat cu 2-0 în deplasare, dar au pierdut cu același scor pe teren propriu. Totuși, după prelungiri scorul a fost 2-3, iar nordicii au mers mai departe, unde au întâlnit-o pe campioana din Azerbaidjan. De această dată, misiunea lui KuPS s-a complicat, iar în cele două meciuri contra lui Sabah nu a reușit să înscrie nici măcar un gol. Sabah a câștigat cu 3-0 la general, după 1-0 acasă și 2-0 în deplasare.

În cele șase meciuri din faza ligii din UEFA Conference League de sezonul trecut, KuPS a obținut 4 remize, o victorie și o înfrângere. Cele patru egaluri au venit contra lui Drita, Breidablik, Lausanne și Crystal Palace, în timp ce victoria a fost contra celor de la Slovan Bratislava, cu scorul de 3-1. Polonezii de la Jagiellonia au fost singurii care au învins-o pe KuPS în faza ligii. În play-off-ul de calificare în optimi, KuPS a dat peste Lech Poznan, care nu a avut nicio emoție împotriva finlandezilor și a trecut mai departe cu 3-0 la general.