Vremea s-a răcit brusc în România, temperaturile au coborât sub 0 grade la munte. Meteorologii anunţă când va reveni căldura

Meteorologii anunţă pentru luni cea mai rece dimineaţă a verii, dar acest episod va fi urmat de o revenire treptată a temperaturilor în limitele specifice perioadei.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 11:11
Furtunile de vineri seară au provocat trei morţi în România Foto: captură video

Episodul de furtuni de vineri seara a scăzut simţitor temperaturile în majoritatea regiunilor ţării. În unele zone montane mercurul din termometre a scăzut sâmbătă dimineaţa sun 0 grade Celsius, dar meteorologii avertizează că dimineaţa zilei de luni va fi cea mai rece a acestei veri.

Temperaturi sub zero grade în Masivul Ţarcu, pe Călimani şi la Vf. Omu

Sâmbătă dimineaţă cel mai frig a fost pe Vârful Ţarcu, unde s-au înregistrat minus 3 grade, dar sub 0 grade au înregistrat măsurătorile de la staţiile meteorologice de pe Călimani (-2 grade Celsius) şi Vârful Omu (-1 grad Celsius), potrivit Antena 3 CNN.

Pentru ziua de sâmbătă meteorologii avertizează că vremea se va răci în majoritatea regiunilor, cu maxime de 28 de grade şi averse şi descărcări electrice mai ales în Muntenia şi la munte şi pe arii restrânse în Transilvania. La Bucreşti va fi o maximă de 27 de grade, cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice.

Duminică vremea va rămâne rece, dar norii se vor mai risipi, iar probabilitatea de ploi va fi redusă. Şi la Bucureşti valorile termice diurne se vor situa ușor sub cele specifice datei, cu o maximă la amiază de 26 de grade. Luni, după o dimineaţă răcoroasă, vremea se va ameliora sub aspect termic, iar la prânz se vor atinge din nou maxime de 30 de grade, cu 29 de grade în Capitală.

De marţi vremea se încălzeşte în toată ţara

Cădura se va reinstala în România începând de marţi, 26 august, când vremea va redeveni frumoasă în toată ţara. În intervalul miercuri 27 august – sâmbătă 30 august, „vremea se va încălzi în toată țara și treptat va deveni călduroasă în majoritatea zonelor. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în vest, centru și nord mai ales în ultima zi din interval”, după cum anunţă ANM.

La Bucureşti, de la jumătatea săptămânii viitoare valorile termice vor crește din nou, vremea va fi călduroasă, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

