Vremea se răcește brusc, anunță meteorologii ANM. Coduri galbene și portocalii de vijelii, ploi torențiale și grindină în aceste județe

Meteorologii ANM au emis trei avertizări meteo pentru 22 august. Specialiștii anunță furtuni puternice, grindină și vijelii, dar și temperaturi uriașe.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 10:42
Vremea se raceste brusc anunta meteorologii ANM Coduri galbene si portocalii de vijelii ploi torentiale si grindina in aceste judete
Un ciclon mediteraneean va face ravagii în România. ANM a emis mai multe coduri portocalii și galbene de ploi torențiale, furtuni violente și grindină. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash

Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii ANM au emis vineri, 22 august 2025, trei avertizări meteo ce vizează aproape toată țara. Specialiștii anunță atât furtuni violente și vijelii, cât și temperaturi extrem de ridicate în aceste zone.

Coduri galbene și portocalii de vijelii și ploi torențiale în România

Primul cod galben intră în vigoare vineri, 22 august, la ora 12:00. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic cu rafale de 50 – 70 km/h, iar în sudul României chiar peste 80 km/h. Local, va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp. Sunt afectate următoarele regiuni: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Tot vineri, între orele 14:00 și 21:00, mai multe județe se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Este vorba despre Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Covasna, precum și zonele montane. Meteorologii anunță ploi abundente, grindină de până la 4 cm și rafale de vânt de 70 km/h.

Vremea se răcește brusc în România. Anunțul ANM

Un alt cod portocaliu vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, între orele 13:00 și 19:00. Din vestul Olteniei până în sud-vestul Munteniei se vor produce vijelii puternice, cu rafale ce pot atinge 90 km/h. De asemenea, de la ora 21:00, 22 august, până la ora 03:00, 23 august, Moldova, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei se vor afla sub cod galben. Aceste regiuni se vor confrunta cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic.

anm prognoza meteo românia, harta româniei
Vremea se răcește brusc în România. Zonele afectate de coduri galbene și portocalii de ploi torențiale, grindină și furtuni. Sursa foto: ANM

În paralel, sudul și estul țării se confruntă cu un alt tip de avertizare. ANM a emis cod galben de caniculă pentru sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile ajung la 35-38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală atinge pragul critic de 80 de unități.

Într-o intervenție la Digi24.ro, șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat că aceste fenomene extreme sunt cauzate de un ciclon mediteraneean. Întrebat cât va persista acest ciclon, meteorologul a declarat:

„În special următoarele 48 de ore. Trebuie să ținem cont că 45-60 de litri pe metru pătrat, pe intervale scurte, înseamnă aproape cât media unei luni întregi de august (…) Nu excludem să avem intervale în care să emitem avertizări de tip cod roșu. Atunci când aerul cald este înlocuit brusc de o masă de aer rece, diferențele termice sunt mari și fenomenele pot fi intense”, a spus Elena Mateescu.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
