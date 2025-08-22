Vremea se răcește brusc, anunță meteorologii ANM. Coduri galbene și portocalii de vijelii, ploi torențiale și grindină în aceste județe

Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii ANM au emis vineri, 22 august 2025, trei avertizări meteo ce vizează aproape toată țara. Specialiștii anunță atât furtuni violente și vijelii, cât și temperaturi extrem de ridicate în aceste zone.

ADVERTISEMENT

Coduri galbene și portocalii de vijelii și ploi torențiale în România

22 august, la ora 12:00. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic cu rafale de 50 – 70 km/h, iar în sudul României chiar peste 80 km/h. Local, va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp. Sunt afectate următoarele regiuni: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Tot vineri, între orele 14:00 și 21:00, mai multe județe se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Este vorba despre Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Covasna, precum și zonele montane. Meteorologii anunță ploi abundente, grindină de până la 4 cm și rafale de vânt de 70 km/h.

ADVERTISEMENT

Vremea se răcește brusc în România. Anunțul ANM

județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, între orele 13:00 și 19:00. Din vestul Olteniei până în sud-vestul Munteniei se vor produce vijelii puternice, cu rafale ce pot atinge 90 km/h. De asemenea, de la ora 21:00, 22 august, până la ora 03:00, 23 august, Moldova, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei se vor afla sub cod galben. Aceste regiuni se vor confrunta cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic.

În paralel, sudul și estul țării se confruntă cu un alt tip de avertizare. ANM a emis cod galben de caniculă pentru sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile ajung la 35-38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală atinge pragul critic de 80 de unități.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la Digi24.ro, șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat că aceste fenomene extreme sunt cauzate de un ciclon mediteraneean. Întrebat cât va persista acest ciclon, meteorologul a declarat:

ADVERTISEMENT

„În special următoarele 48 de ore. Trebuie să ținem cont că 45-60 de litri pe metru pătrat, pe intervale scurte, înseamnă aproape cât media unei luni întregi de august (…) Nu excludem să avem intervale în care să emitem avertizări de tip cod roșu. Atunci când aerul cald este înlocuit brusc de o masă de aer rece, diferențele termice sunt mari și fenomenele pot fi intense”, a spus Elena Mateescu.