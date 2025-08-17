Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe

Vremea se schimbă radical începând de duminică, înceând din vest, din Banat, pentru ca treptat valul de instabilitate atmosferică să cuprindă toată Transilvania, Maramureşul şi nord-vestul Moldovei.

Codul portocaliu de vreme rea e valabil până luni la ora 10.00

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică un , valabil până la ora 21.00, pentru Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi zona montană.

„În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp”, se arată în atenţionarea ANM.

Mai mult decât atât, meteorologii au emis şi o averizare cod portocaliu de instabilitate. atmosferică accentuată, cu cantităţi mari de precipitaţii prognozate între orele 14.00 şi 21.00.

„În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp”, mai transmit cei de la ANM.

Ploi torenţiale şi grindină în Oltenia şi nord-vestul Munteniei

După ora 21.00, până luni dimineaţă la ora 10.00, codul galben se va restrânge spre zonerle de centru şi nord ale Transilvaniei, dar va acapara nordul şi parţial centru Moldovei, în timp ce codul portocaliu se va manifesta în județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț şi zona montană a județului Bistrița-Năsăud.

De luni de la prânz , urmând să cuprindă, între altele, Oltenia şi vestul Munteniei. „În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum şi în nord-vestul Munteniei şi în Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp”, mai anunţă meteorologii.