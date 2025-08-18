Vremea se strică în România: ANM anunță cod portocaliu și galben de ploi. Ce județe sunt afectate

ANM a anunțat cod portocaliu și galben de ploi în mai multe județe din România. Sunt vizate mai multe județe, unele dintre ele chiar până la finalul zilei.

Cod portocaliu și galben de ploi în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo pentru mai multe zone din țară. A fost emis un cod galben de , valabil în intervalul 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10. Cea mai mare parte a Transilvaniei este vizată, dar și local centrul Moldovei.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, dar și izolat grindină de mici dimensiuni.

“În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.” au anunțat meteorologii de la .

Totodată, în intervalul 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10, este valabil și un cod portocaliu de averse importante cantitativ. Sunt afectate Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, dar și zona montană a județului Bistrița-Năsăud.

“În județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.”, au mai anunțat meteorologii.

Cod galben și în alte județe din România

Între 18 august, în intervalul 12:00 – 23:00, este valabil . Sunt afectate Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali.

Aceste zone vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50…70 km/h. Izolat, ANM anunță grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

Totodată, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 20…30 l/mp. Pe arii restrânse, vor fi chiar și 40 l/mp.