Sport

”Vreți să mă dați afară?”. Pep Guardiola a luat foc la conferința de presă înaintea derby-ul transmis de Voyo și le-a răspuns ironic jurnaliștilor: ”Într-o zi voi pleca, îți promit”

Pep Guardiola s-a prezentat în fața jurnaliștilor înaintea meciului Manchester City - Chelsea, care va fi transmis de Voyo. De ce a răspuns ironic spaniolul la o întrebare din timpul conferinței de presă.
Traian Terzian
03.01.2026 | 12:19
Pep Guardiola le-a răspuns ironic jurnaliștilor la conferința de presă. Sursă foto: Hepta
Manchester City nu a mai pierdut o partidă de la finalul lunii noiembrie, dar jurnaliștii continuă să-l întrebe pe Pep Guardiola despre o posibilă plecare a sa. Tehnicianul nu a mai rezistat și le-a răspuns ironic.

Ironiile lui Pep Guardiola la întrebările jurnaliștilor

La conferința de presă susținută înaintea întâlnirii cu Chelsea, programată duminică, 4 ianuarie, de la ora 20:30, în etapa a 20-a din Premier League, Guardiola a răbufnit în momentul în care a fost întrebat dacă își simte postul amenințat.

Presa din Anglia a scris în ultima perioadă că șefii lui Manchester City l-ar fi contactat deja pe Enzo Maresca, fostul asistent al lui Guardiola în sezonul 2022-2023, la scurt timp după ce acesta a fost demis chiar de la Chelsea.

”Vreți să mă concediați? Salariul meu este atât de mare… Mai am un an de contract după ce se termină acest sezon. Am contract. Am spus-o de o mie de ori. Știu că te-ai săturat de mine după 10 ani aici. Într-o zi voi pleca, îți promit.

Sunt fericit aici, superiorii mei mă respectă și au dovedit-o anul trecut când nu am câștigat niciun meci în trei luni. Îmi place să fiu aici, așa că vom vedea. Am spus-o de milioane de ori, dar credibilitatea mea este zero, nu?”, a declarat spaniolul, conform Daily Mail.

Cum a comentat demiterea lui Maresca de la Chelsea

Apoi, Pep Guardiola a vorbit despre demiterea italianului Enzo Maresca de la Chelsea în chiar prima zi a anului 2026 și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său asistent.

”Chelsea pierde un antrenor incredibil. Dar este o decizie luată de Consiliul de Administrație al lui Chelsea, nu am niciun cuvânt de spus în această privință. Asta nu face decât să confirme cât de norocos sunt aici, clubul meu este extraordinar”, a spus Guardiola.

Cât mai are contract Guardiola cu Manchester City

În actualul sezon, Pep Guardiola a avut parte de două serbări festive. A atins borna de 1.000 de meciuri ca antrenor și a ajuns la 100 de partide pe banca lui Manchester City în Champions League.

Tehnicianul spaniol nu s-a ferit să afirme că simte faptul că a îmbătrânit, iar presa engleză a speculat imediat faptul că acesta ar fi ultimul său sezon la cârma ”cetățenilor”, chiar dacă mai are contract până în 2027.

Meciurile din etapa a 20-a a Premier League se văd pe Voyo

Drepturile de televizare ale partidelor din Premier League au fost achiziționate în România de trustul Pro. Mai marii din Pache Protopopescu au decis ca jocurile să fie transmise exclusiv pe platforma de streaming Voyo, astfel că fanii care doresc să urmărească cel mai tare campionat al lumi trebuie să-și facă abonament.

Programul întâlnirilor din etapa a 20-a din Premier League, care vor putea fi văzute pe Voyo, este următorul:

Sâmbătă, 3 ianuarie

  • ora 14:30 Aston Villa – Nottingham
  • ora 17:00 Brighton – Burnley
  • ora 17:00 Wolverhampton – West Ham
  • ora 19:30 Bournemouth – Arsenal

Duminică, 4 ianuarie

  • ora 14:30 Leeds – Manchester United
  • ora 17:00 Everton – Brentford
  • ora 17:00 Fulham – Liverpool
  • ora 17:00 Newcastle – Crystal Palace
  • ora 17:00 Tottenham – Sunderland
  • ora 19:30 Manchester City – Chelsea
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
