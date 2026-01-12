„Vreți sau nu vreți?”. Povestea fabuloasă a transferului lui Adi Mutu la Inter: „Aveau deja 4-5 atacanți de talie mondială”

ADVERTISEMENT

Fostul agent de jucători, Giovanni Becali, a dezvăluit cum a negociat cu șefii lui Inter pentru , cel care juca la Dinamo în anul 2000.

Povestea trecerii lui Adrian Mutu de la Dinamo la Inter

Aflat pe lista mai multor echipe din Italia, Becali a dezvăluit cum i-a convins pe cei de la Inter să facă transferul lui Mutu încă din iarnă, să nu mai aștepte până la vară.

„Eu am invitat mai mulți scouteri, de la Inter, de la Parma, de la Juventus, dar eu deja dădusem cuvântul lui Inter, dar nu pentru iarnă, ci pentru vară. La un meci cu Steaua, dă Mutu scăriță din penalty, și-l vede de la Parma și spune ‘ce personalitate’. La 19 ani să dai așa. Ăsta de la Inter se uită la mine și îi spun să stea liniștit, am vorbit ceva.

Ei voiau în vară, nu în iarnă, și eu m-am gândit că dacă mai dă încă 18 goluri, termină cu 36 de goluri, zic ăștia că e făcătură, că sunt blaturi pentru Gheata de Aur. Nu-l mai iau ăștia. Era vorba că românii aranjează meciuri pe vremuri. Eu le-am dat telefon și le-am spus că vin la Milano, vreți sau nu vreți? Ajung acolo, mă duc la hotelul de lângă sediul lor. Ei au zis că trebuia afacerea în vară”, a spus Giovanni Becali la Giovanni Show.

Concurență uriașă la Inter

În momentul în care a mers la Inter, avea o concurență uriașă, acesta fiind și motivul pentru care trupa patronată atunci de Moratti a ezitat să-l transfere. Ronaldo Nazario era fotbalistul echipei italiene la vremea respectivă, brazilianul fiind câștigător al Balonului de Aur. Giovanni Becali a dezvăluit cum s-a făcut în cele din urmă mutarea de la Dinamo la Inter pentru „Briliant”.

„Eu le-am spus dacă vor acum sau nu. Ei se fâsticeau, că aveau 4-5 atacanți de talie mondială, Ronaldo brazilianul, Recoba, mulți. Borcea cu Cohn stăteau pe bancă, Mutu mai încolo. Fusese să se plimbe prin Milano, a văzut magazinele de acolo. Le-am spus să mergem, hai. Mă cheamă directorul sportiv și-mi dă telefonul să vorbesc cu o doamnă, care vorbea mai moldovenește așa. Era mama directorului sportiv, o moldoveancă, m-a rugat să mă întorc. Le-am zis hai să mergem înapoi și am semnat”, a mai spus Giovanni Becali.

Cariera lui Adrian Mutu

Crescut de FC Argeș, Adrian Mutu era luat de Dinamo de la piteșteni în vara anului 1999 pentru 600.000 de euro. A stat un singur an la gruparea bucureșteană, după care a făcut pasul către Inter, pentru 6.5 milioane de euro. Au urmat aventuri la Hellas Verona și Parma, iar din 2003 a fost luat de Chelsea. Aici a urmat scandalul „cocaina”, în urma căruia a fost suspendat pentru 7 luni.

A urmat revenirea în Italia, la Livorno, iar din 2006 a îmbrăcat tricoul Fiorentinei. La gruparea viola a avut cele mai bune evoluții ale sale și reușea să ajungă la 100 de goluri marcate în Serie A. Mutu este și cel mai bun marcator din istoria naționalei, la egalitate cu Gică Hagi, cu 35 de goluri. Ultima aventură a carierei a fost la ASA Tg. Mureș, iar din 2016 a agățat ghetele-n cui.