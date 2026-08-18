Vuietul care le-a înghețat sufletul! Cutremurul din Granada i-a surprins pe fotbaliști la antrenament. VIDEO

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Seismul s-a produs în jurul orei 10:38, ora locală, și s-a simțit puternic în mai multe zone ale provinciei și i-a surprins inclusiv pe jucătorii echipei Arenas de Armilla, aflați la antrenamentul obișnuit. Epicentrul a fost localizat în Alhendin, la aproximativ 10 kilometri sud de Granada, potrivit Institutului Geografic Național din Spania.

Cutremur în Granada, Spania

Jucătorii celor de la Arenas de Armilla se aflau pe terenul de antrenament în momentul în care au început să se simtă mișcările seismice. Imaginile captate de camerele clubului arată momentul în care fotbaliștii și membrii staffulului tehnic au fost luați prin surprindere de seism și au fugit disperați spre centrul terenului.

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De asemenea, s-a putut observa cum tribunele stadionului . Din fericire, nimeni din cadrul echipei nu a fost rănit, iar baza sportivă nu a suferit pagube importante.

🫨 Un terremoto ha sacudido hoy de nuevo la provincia de Granada y ha sorprendido en pleno entrenamiento a la plantilla del , equipo de Tercera RFEF entrenado por Jorge Molina — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA)

Trei persoane au fost rănite

Cutremurul a provocat, însă, probleme în alte zone din Granada. Trei persoane au suferit răni ușoare, iar o fată a avut nevoie de spitalizare, anunță autoritățile din regiune. Serviciile de Urgență au primit peste 50 de apeluri privind fisuri apărute pe suprafața clădirilor, dar și căderi de moloz. Imaginile apărute în spațiul public după mișcările tectonice.

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🚨İspanya’nın Granada kenti 4,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı Bazı binalarda hasar var — Gökhan Kurt (@gokhannnkurt)

Autoritățile spaniole au decis evacuarea preventivă și închiderea temporară a două centre comerciale importante, pe fondul succesiunii de mișcări seismice în zonă. Granada mai fusese lovită de un cutremur cu magnitudinea 5 în noaptea de vineri spre sâmbătă. Specialiștii avertizează că în regiune ar putea avea loc în continuare replici și alte mișcări seismice.