Sport

Vuietul care le-a înghețat sufletul! Cutremurul din Granada i-a surprins pe fotbaliști la antrenament. VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a provocat panică în Granada, Spania, marți, 18 august. Fotbaliștii unei echipe au trăit o sperietură îngrozitoare
Catalin Oprea
18.08.2026 | 17:16
Vuietul care lea inghetat sufletul Cutremurul din Granada ia surprins pe fotbalisti la antrenament VIDEO
Fotbaliștii de la Arenas de Armilla au fost surprinși de cutremur pe terenul de antrenament / Foto: edit fanatik captură@X + Hepta
ADVERTISEMENT

Seismul s-a produs în jurul orei 10:38, ora locală, și s-a simțit puternic în mai multe zone ale provinciei și i-a surprins inclusiv pe jucătorii echipei Arenas de Armilla, aflați la antrenamentul obișnuit. Epicentrul a fost localizat în Alhendin, la aproximativ 10 kilometri sud de Granada, potrivit Institutului Geografic Național din Spania.

Cutremur în Granada, Spania

Jucătorii celor de la Arenas de Armilla se aflau pe terenul de antrenament în momentul în care au început să se simtă mișcările seismice. Imaginile captate de camerele clubului arată momentul în care fotbaliștii și membrii staffulului tehnic au fost luați prin surprindere de seism și au fugit disperați spre centrul terenului.

ADVERTISEMENT

De asemenea, s-a putut observa cum tribunele stadionului se balansau din cauza cutremurului. Din fericire, nimeni din cadrul echipei nu a fost rănit, iar baza sportivă nu a suferit pagube importante.

 

Trei persoane au fost rănite

Cutremurul a provocat, însă, probleme în alte zone din Granada. Trei persoane au suferit răni ușoare, iar o fată a avut nevoie de spitalizare, anunță autoritățile din regiune. Serviciile de Urgență au primit peste 50 de apeluri privind fisuri apărute pe suprafața clădirilor, dar și căderi de moloz. Imaginile apărute în spațiul public au arătat dezastrul de pe străzi după mișcările tectonice.

ADVERTISEMENT
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro....
Digi24.ro
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o

 

Autoritățile spaniole au decis evacuarea preventivă și închiderea temporară a două centre comerciale importante, pe fondul succesiunii de mișcări seismice în zonă. Granada mai fusese lovită de un cutremur cu magnitudinea 5 în noaptea de vineri spre sâmbătă. Specialiștii avertizează că în regiune ar putea avea loc în continuare replici și alte mișcări seismice.

ADVERTISEMENT
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am...
Digisport.ro
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea...
Fanatik
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia, șefii i-au refuzat-o! Echipa are...
Fanatik
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia, șefii i-au refuzat-o! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României cu Csikszereda
„Nu-l pui pe ciobănaș în centrul defensivei”. Vivi Răchită, ironii la adresa fundașilor...
Fanatik
„Nu-l pui pe ciobănaș în centrul defensivei”. Vivi Răchită, ironii la adresa fundașilor lui Becali: „După BBC de la Juventus, avem DDB de la FCSB”
Parteneri
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi...
iamsport.ro
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi Becali: 'Aș lucra oriunde sunt respectat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!