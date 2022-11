Vulnerabilitățile lui Marius Manole, devenit ambasador al cauzelor umanitare: „Tot timpul am cerut ajutor și nu cred că e ceva umilitor”

Marius Manole a devenit, oficial, Ambasadorul Faptelor Bune, și, cu această ocazie, actorul și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK, mărturisind ce îl vulnerabilizează cel mai tare, dar și ce fapte bune a făcut el înainte de a primi această titulatură.

Marius Manole a devenit ambasador al faptelor bune

Prezent la conferința de presă organizată de Casa de Licitații Artmark, la fostul Palatul Cesiano-Racoviță, joi, 10 noiembrie 2022, Marius Manole și-a rupt din timpul destul de prețios pentru a ne face câteva destăinuiri.

ADVERTISEMENT

este implicat în cea mai mare licitație pentru cauze umanitare de la noi, la care participă 10 asociații, fiecare cu câte un program pentru care poate dona oricine. Actorul a deschis conferința precizând că a face o faptă bună este, din punctul său de vedere, un act egoist, deoarece atunci când ajută pe cineva se ajută pe sine.

Marius Manole: „Mă emoționează copiii defavorizați”

-Spuneai la începutul conferinței că a face fapte bune e, cumva, și un act egoist. Dar tu când ai nevoie de ajutor îl ceri sau te ții tare și înduri problemele?

ADVERTISEMENT

Nu, tot timpul am cerut și cer ajutor. Tot timpul am cerut ajutor și nu cred că e ceva umilitor sau înjositor sau dovadă de vulnerabilitate. Mie îmi place să fiu vulnerabil. Nu că țin să ajung în situații în care am nevoie de ajutor, dar dacă am nevoie, îl cer, pentru că sunt destul de norocos să am oameni în jurul meu, dar nu doar prieteni. Cer ajutor chiar și de la străini. De foarte multe ori m-au ajutat oameni străini care nu aveau nicio datorie la mine.

-Fiind ambasadorul faptelor bune, poți să zici care sunt cauzele umanitare care te emoționează cel mai tare?

ADVERTISEMENT

Pe mine mă emoționează de la Asociația Blondie, care face niște lucruri extraordinare. Mă emoționează bătrânii. Mă emoționează copiii defavorizați care, efectiv, s-au născut într-o familie care nu le dă nicio șansă. Mă emoționează și mai tare copiii care își depășesc condiția.

Cu ajutorul unor voluntari, cu ajutorul unor cauze, reușesc să facă școala și să termine un liceu, să se angajeze și să fie șefii propriilor lor destine. Și asta e foarte interesant. Mă emoționează animalele care trăiesc în adăposturi și care se chinuie și așa mai departe. Noi (n.r.: actorii) toți avem, de exemplu, câini luați din adăposturi.

ADVERTISEMENT

Actorul, despre sufletele pe care le-a salvat și controversa vandalizării tabloului lui Van Gogh

-Deci ai adoptat animăluțe…

Am doi câini. Am un câine luat de la ASPA București care era și bolnav, era pe moarte, avea niște viermi la inimă și era într-un stadiu foarte rău. L-am salvat. Acum e bine mersi. Și mai am un cățel luat de undeva, de pe un drum de țară, tot așa, bătut, cu răni, mă rog…

ADVERTISEMENT

-Având în vedere că suntem într-un loc cu piese de artă, în special tablouri, ce părere ai despre vandalizarea tabloului lui Van Gogh cu suc de roșii? S-a creat multă vâlvă pe tema asta în spațiul public

Eu înțeleg frustrarea. Înțeleg nevoia de a atrage un semnal de alarmă că da, lumea nu merge într-o direcție bună, nu merge într-un sens bun, dar poate nu așa. Nu cred că are vreo vină Van Gogh că noi suntem niște imbecili care consumăm resursele lumii la discreție și nu ne pasă de generațiile care vin după noi. Adică, poate că nu în forma asta. Nu sunt fanul acestor… Dar, e adevărat că dacă nu spui o poveste puternică nu te aude lumea. Și atunci, oamenii, săracii, se agață de ceva atât de mare încât să facă un scandal. Totuși, a ajuns pe mapamond această poveste. Ei și-au atins scopul. Acuma, dacă e bine sau nu e bine, nu sunt în măsură să judec. N-aș face asta.

„Nu sufăr din cauza că sunt foarte ocupat”

-Pe lângă rolul de ambasador al cauzelor umanitare, ai și o emisiune pe VOYO, joci în spectacole de teatru… Cum faci să te descurci cu atâta muncă?

Le fac cu plăcere. Mă bucur de viață pentru că am de muncă. Mă bucur foarte tare pentru că noi călătorim foarte mult. Suntem în fiecare zi în alt oraș. Cunoaștem oameni noi și chiar mă bucur foarte tare. Iar la 40 de ani, 45 ca să zic așa, e momentul în care trebuie să muncești, că ești în putere. Tot ce ai acumulat de-a lungul anilor de experiență, acuma e de pus în practică. Nu sufăr din cauza că sunt foarte ocupat. Da, poate că din când în când ar trebui să am două zile, să zic, bă, am nevoie să respir, să mă uit și eu la soare, la nori, să admir oamenii, dar… e bine.

Licitația de Fapte Bune are loc pe 20 decembrie 2022

Licitația de Fapte bune are loc pe 20 decembrie 2022, de la ora 19:00, în fostul Palat Cesiano-Racoviță din Capitală. Printre asociațiile care participă la acest eveniment se numără Crucea Roșie, Forever Forest, Blondie, SOS Satele Copiilor, World Vision și Fundația Inovații Sociale Regina Maria, printre altele.

Fiecare asociație are un program în care sunt furnizate toate detaliile, dar și costurile pentru îndeplinirea obiectivelor. Licitația este organizată ca un fel de teledon, unde fiecare persoană poate contribui la suma de care au nevoie organizațiile umanitare pentru programele lor. Puteți afla toate detaliile despre campaniile pentru care se va licita peste o lună.

Șefa Organizației Blondie luptă pentru copiii care se nasc cu malformații medicale

De pildă, Asociația Blondie, care are campania „Să crești mare”, are nevoie de suma de 200.000 de euro pentru a da o șansă copiilor de a crește. Adelina Toncean, fondatoarea acestei organizații, și-a expus cauza la sediul casei Artmark, explicând că pentru mulți dintre copii, mai ales din zonele rurale sărace, a-și trăi copilăria e aproape imposibil din cauza condițiilor medicale cu care se nasc și care sunt tratabile dacă ajung la medic la timp.

„Este nevoie de efort să reușim să ținem în viață oameni și Asociația Blondie își propune ca toți copiii, indiferent de situația materială să poată să beneficieze de un tratament medicale, să-i spunem, adecvat. De cele mai multe ori, găsim copii în situații grele și, uneori, e prea târziu pentru a se mai face ceva. Așa a fost cazul lui Blondie.

Blondie este un băiețel din Constanța care s-a născut în anul 2001 cu o malformație cardiacă gravă și a fost părăsit în spital. Eu l-am întâlnit când avea trei ani și am tot auzit că nu se mai poate face nimic. Am fost convinsă că se poate. Aveam 25 de ani și eram convinsă că în România malformațiile cardiace se pot rezolva. Din păcate, pe 25 octombrie 2014, Blondie a murit”, a declarat Adelina Toncean în cadrul conferinței de la Artmark.