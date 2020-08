Vulpița a încins internetul după ce a apărut la plajă. A stârnit amuzamentul și revolta fanilor

Vulpița și Viorel Stegaru fac orice pentru a atrage atenția publicului, iar echipa Acces Direct le regizează fiecare apariție, inclusiv de pe rețelele de socializare.

Astfel, cei doi soți din Blăgești au fost filmați în timp e se distrau la pomină la o piscină. Parcă erau doi copii, nu doi adulți care au un copil acasă, iar admiratorii de pe Instagram le-au atras atenția.

Mulți chiar i-au criticat pentru felul în care au apărut la plajă, în special pe Veronica Stegaru.

Vulpița și Viorel Stegaru, plajă în pantaloni

Fire rușinoasă, Vulpița nu s-a dezbrăcat la filmări și a făcut plajă la piscină în pantaloni scurți și tricou, însă asta nu a împiedicat-o să se distreze cu soțul ei în apă.

Imaginile au apărut pe Instagram, unde fanii i-au criticat atât pentru apariția lor pe rețeaua de socializare, cât și pentru scandalurile de la Antena 1 în care sunt protagoniști pentru audiență. „ Nu a fost ok ceea ce i-ai făcut acelei femei, a venit doar să-i dea și ea un cadou lui Viorel și repede ai sărit la gâtul ei. Până la urmă, trebuia să te iei de soțiorul tău, Vio, care se dădea la ea. Ea a ținut să menționeze că e măritată și nu are intenția de a-l fura pe Viorel. Și ce a fost cu fazele alea: nu am nevoie de fasolea aia sau de rochia ta de babe, dar ce voiai, draga mea, trandafir criogenat sau rochie de la Chanel? Să știi că gestul contează și, în plus, nu uita de unde ai plecat, de la Blăgești, unde florile probabil însemnau cele culese de pe câmp și hainele probabil căpătate de la localnici, sau primite de la cimitir la punți. Înțeleg că ai fost geloasă, dar nici chiar în așa hal.”, i-a scris un fan nervos pentru fițele Vulpiței de la tv și reacțiile necontrolate.

„ Pe voi doi vă strică două elemente, fața și corpul.”, a mai menționat un admirator. „ Vă distrați, dar fetita unde este? De ce nu e cu voi?”, a maineționat un alt fan.

Chiar dacă au sute de mii de admiratori pe Instagram, iată că majoritatea doar îi critică pe Vulpița și Viorel, ba chiar îi ceartă pentru că nu își fac treaba bine ca părinți, mai ales pentru că fetița lor este crescută de bunici.