Vulpița, crize de gelozie din cauza vecinei. Ce se întâmplă între Viorel și Iasmina

Deși păreau că lucrurile s-au liniștit pentru Vulpița și Viorel, cei doi soți din Blăgești se confruntă iar cu probleme. Veronica este geloasă pe vecina ei, Iasmina, pe care nu vrea să o mai vadă în preajma partenerului ei.

Veronica și Viorel se pregătesc intens pentru sărbători și muncesc de zor pentru a face curățenie generală pentru venirea iernii. Chiar dacă părea că s-a instalat liniștea în familia Stegaru, se pare că, în viața celor doi a apărut o nouă ispită.

Soții din Blăgești au vorbit la emisiunea „Acces Direct”, difuzată pe Antena 1, despre problema cu care se confruntă în prezent și ce conflicte au apărut iar în căsnicia lor.

Vulpița, crize de gelozie din cauza vecinei. Tânăra a răbufnit în direct

Nu este un secret pentru nume faptul că Veronica este o femeie geloasă. În trecut, acest lucru a declanșat conflicte majore în căsnicia ei cu Viorel, iar acum, deși părea că totul decurge bine în familia lor, cei doi se confruntă cu noi discuții aprinse.

Vulpița și Viorel sunt ocupați cu pregătirile pentru sărbători și s-au apucat de curățenie generală, iar doi vecini binevoitori s-au oferit să îi ajute. Deși Viorel nu s-a arătat deranjat de gestul acestora, ba chiar a fost încântat, Veronica nu a văzut vizita vecinilor cu ochi buni.

Se pare că Veronica este geloasă pe vecina sa, Iasmina, care pare că îi face ochi dulci lui Viorel. Tânăra din Blăgești a declarat că ar prefera ca Iasmina să nu îi mai viziteze, pentru că se pot descurca singuri, fără ajutorul nimănui.

„Vreau să fac singură, nu am nevoie de ajutor. Eu și cu Viorel. M-a deranjat vizita. Nu știu cine face ochi dulci. Cred că Viorel ar defila cu ea pe stradă. Nu m-am dus să mă plimb prin sat să văd dacă are bărbați”, a spus Vulpița revoltată.

De asemenea, Viorel este foarte glumeț cu tânăra respectivă, iar Veronicăi nu îi convine deloc acest lucru. Bărbatul și-a asigurat soția că nu are niciun fel de intenție cu vecina lor, conversațiile dintre ei fiind complet inofensive.

„Am căzut iar rău. Dacă vine și glumesc cu ea, atât e, nu i-am dat niciun mesaj. Să nu creadă că plec cu ea. Eu până acum nu am cunoscut-o pe Iasmina, dar după cum o văd, rău nu are de ce să facă, are suflet deschis, vine, te ajută, dar dacă crede că are intenții rele, nu pot să spun eu nimic. Dacă erau probe, mai spuneam, dar așa…”, a declarat soțul Veronicăi.

În plus, Viorel este optimist și crede că soția sa se va împăca în scurt timp cu Iasmina, neluând în serios reacțiile impulsive ale Vulpiței.

„Cred că o să se repare treaba, o să se împace amândouă”, a continuat Viorel.