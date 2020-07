Vulpița și-a făcut vlog și continuă să se facă de râs! Ba chiar se visează asistentă TV

Chiar dacă au trecut deja mai bine de șase luni de când și-a făcut debutul pe micul ecran și a dat startul telenovelei în care își prezintă cu lux de amănunte viața sentimentală alături de Viorel, Vulpița nu s-a săturat de celebritate. Ba chiar își dorește să cucerească și mediul online, așa că a lansat propriul vlog.

Da, ați auzit bine. Pe canalul său de Youtube, Veronica Stegaru își răsfață periodic admiratorii cu cele mai ciudate vloguri. Asta deși nu sunt deloc educative și cu mare dificultate reușesc să îți smulgă un zâmbet. Tânăra din Blăgești are, însă, alături mii de urmăritori, spre disperarea celor care solicită insistent ca acest personaj să dispară definitiv din spațiul public.

Într-unul din filmulețele postate în ultima săptămână, Vulpița ne arată ce mănâncă, repetând de nenumărate ori același lucru, iar în altul încearcă să discute cu fanii în timp ce se află la volanul autoturismului său.

Vulpița se face de râs și pe Youtube. Intră live cu fanii, dar nu le spune nimic

Pentru că nu a înțeles exact ce trebuie să facă sau nu reușea să citească mesajele, aceasta a stat aproape jumătate din timp fără să spună, practic nimic. Într-un final, când s-a hotărât să vorbească, i-a salutat pe cei care o priveau cu sufletul la gură, după care a pus capăt live-ului. Deși a tăcut timp de aproape 4 minute, clipul său a fost urmărit de peste 14.000 de oameni. Nu toți au gustat, însă, atitudinea tinerei făcute celebre de Mirela Vaida și al său Acces Direct.

„În afară de salut mai știi ceva ?”, „Învață să vorbești”, „Bini, bini, dar spune și alceva”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de cei care au urmărit-o. De altfel, canalul său de Youtube are în momentul de față peste 25.000 de abonați.

Ar fi vrut să îi ia locul asistentei Emily Burghelea

Chiar dacă a intrat cu succes în mediul online, Vulpița nu își dorește să părăsească prea curând lumea televiziunii. Ba chiar o bătea gândul să devină asistentă TV la Acces Direct după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia în direct. N-a fost să fie, pentru că producătorii emisiunii aveau deja pregătită o variantă de rezervă în persoana Cosminei Adam, bruneta focoasă venită, culmea, tot din Vaslui.

Născută pe 17 noiembrie 1991, tânăra a urmat cursurile Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi și a fost solistă în cadrul Orchestrei “Rapsodia Vasluiului”. Cariera muzicală nu se compară, însă, cu visul de a cuceri micul ecran alături de Mirela Vaida și ceilalți membrii ai emisiunii care s-a instalat de luni bune în topul preferințelor publicului la orele după-amiezii.

„Dragii mei, începând de astăzi, pot spune că traiectoria vieții s-a schimbat cum nici nu mi-am putut închipui. Visurile mele devin realitate, sunt asistenta emisiunii @acces_directoficial și reporter special. Nu vă puteți închipui cât de fericităăăăă sunt și ce simt eu acum! Mulțumesc celor ce s-au gândit la mine! Visați cu ochiul minții!”, a anunțat Cosmina pe contul său de Facebook.

De cealaltă parte, Emily Burghelea nu regretă pasul făcut și este hotărâtă să demonstreze adevărul afirmațiilor sale în instanță. Fosta asistentă susține că viața i s-a schimbat radical de când a părăsit micul ecran.

„Am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în formă că niciodată. Sunt odihnită, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă.

Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta, însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victima a manipulării, din păcate. Not my business.

Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fără susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit”, le-a transmis fosta asistentă fanilor săi.