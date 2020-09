Vulpița visează la revenirea pe sticlă. Ce le-a transmis aceasta fanilor

View this post on Instagram

Sunt roșie ca focul și vreau să-mi surâdă norocul. Așa cum e și cu noua melodie Tuga. Ați văzut videoclipul? #accesdirect

A post shared by Veronica vulpita (@veronica_vulpita_oficial) on Sep 5, 2020 at 11:05am PDT