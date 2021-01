Vaccinul anti-Covid, doar pentru bogați. Ţările sărace n-au nicio șansă la imunizare în acest an

Sfârșitul pandemiei în acest an este o iluzie în condițiile în care majoritatea stocurilor de vaccinuri au fost achiziționate de un număr restrâns de țări bogate, care au făcut comenzi și pentru producția viitoare.

Fără șanse prea mari la o imunizare pe scară largă nu sunt doar țările sărace din Africa și Asia, ci și state din apropierea noastră, precum Moldova sau Ucraina.

Acestea depind de vaccinurile furnizate prin mecanismul Covax al Organizației Mondiale a Sănătății, un mecanism cu probleme de finanțare și obținere a vaccinurilor de la producători.

Vaccinul, un lux pe care și-l permit doar țările bogate

Până în prezent, au fost administrate circa 35.000.000 de doze de vaccin anti-COVID. Oficial, doar 25 au fost utilizate într-o singură țară africană, Guineea, iar zeci de țări din Asia și America Latină încă nu au început campania de imunizare. Dintre cele 35 de milioane de doze, 11,1 au fost administrate în Statele Unite, 10 milioane în China, peste 5 milioane în Uniunea Europeană, 3,3 milioane în Marea Britanie, circa 2.000.000 în Israel, pragul de un milion de doze mai fiind depășit de către Emiratele Arabe Unite și Rusia.

Șansele ca distanța să fie recuperată de țările sărace ale lumii este aproape nulă. Chiar dacă ar dispune de fondurile necesare, aceste state nu au de unde să cumpere vaccinurile.

Potrivit unui calcul realizat la finele lunii trecute de către Oxfam, forul care reunește circa 20 de organizații implicate în combaterea sărăciei la nivel global, toate dozele de vaccin Moderna și 96% din cele produse de Pfizer/ BioNTech au fost cumpărate de către țările bogate.

Vaccinul Oxford/ AstraZeneca ar putea ajunge la țările sărace

Doar Oxford/ AstraZeneca s-au angajat ca 64% din producția de vaccinuri să meargă către țări în curs de dezvoltare. Numai că vaccinul lor încă este în curs de autorizare și, chiar dacă își respectă angajamentul, nu vor putea furniza vaccinuri decât pentru 18% din populația lumii, în cel mai bun caz. Însă acordurile încheiate de AstraZeneca sunt cu țări care au totuși o putere economică mare, precum China și India.

De asemenea, și țări precum Brazilia, Indonezia și Vietnam au semnat contracte cu alți producători de vaccinuri.

În consecință, Oxfam estimează că, până la finele acestui an, 67 de țări sărace ale lumii vor imuniza doar un om din zece. „Țările bogate au suficiente doze încât să-și vaccineze toți cetățenii de trei ori, în timp ce țările sărace nu au destule pentru angajații din sistemele sanitare și persoanele din grupele de risc. Sistemul actual, în care companiile farmaceutice folosesc finanțare guvernamentală, păstrează dreptul exclusiv de proprietate intelectuală și își țin tehnologia secretă ca să amplifice profiturile ar putea să coste multe vieți”, a spus dr. Mohga Kamal Yanni, de la People’s Vaccine Alliance.

Canadienii, cea mai lacomă nație

Criticile vizează țări precum Canada care a încheiat contracte ce ar asigura vaccinarea de cinci ori a întregii populații. Și Uniunea Europeană are semnate acorduri care, însumate, depășesc cu mult necesarul imediat pentru cei 450 de milioane de cetățeni. Furnizorii, actuali sau viitori, sunt: AstraZeneca (400 milioane doze), Sanofi-GSK (300 milioane doze), Johnson&Johnson (400 milioane doze), BioNTech-Pfizer (600 milioane doze), CureVac (405 milioane doze) și Moderna (160 milioane doze).

De asemenea, sunt în derulare negocieri cu Novavax pentru achiziția a 200 milioane doze. Deocamdată, în UE au fost autorizate vaccinurile BioNTech-Pfizer și Moderna, iar în curs de autorizare sunt AstraZeneca și Johnson&Johnson. Practic, UE a cumpărat vaccinuri care nu au fost încă realizate, fapt ce afectează pe termen mai lung șansele țărilor mai puțin bogate de a cumpăra serul anti-Covid.

Nimeni nu este în siguranță până nu suntem toți în siguranță. Chiar și cei care înving virusul în interiorul granițelor lor rămân prizonieri în aceste granițe până când este învins peste tot. Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei

Programul OMS, un eșec aproape cert

Speranțele lor sunt legate de mecanismul Covax prin care Organizația Mondială a Sănătății a ONU și-a propus să furnizeze un miliard de doze țărilor sărace ale lumii în cursul acestui an. În acest scop a strâns 2 miliarde de dolari de la mai multe state și organizații internaționale, dar pentru atingerea obiectivului mai are nevoie de încă 4,3 miliarde de dolari, potrivit NBC News.

Șansele de succes ale proiectului sunt considerate foarte reduse în condițiile în care economii puternice ale lumii, precum Statele Unite și Rusia au refuzat să contribuie. Până acum prin Covax s-au făcut precomenzi de 700 de milioane de doze, majoritatea de la AstraZeneca și Sanofi-GSK, însă aceasta din urmă se confruntă cu dificultăți majore întrucât testele vaccinului realizat de companie a arătat că răspunsul imunitar este slab la persoanele în vârstă.

Chiar dacă macanismul Covax și-ar atinge obiectivul, de a vaccina 20% din populația țărilor sărace, tot nu ar fi suficient pentru atingerea imunității de turmă care să pună capăt pandemiei.

„Covax nu are puterea de care are nevoie, nu are banii de care are nevoie și este prea lent pentru că guverne precum cel american au încheiat deja contractele. Pur și simplu, vaccinurile nu sunt disponibile pentru că au fost cumpărate de alții. Este prea târziu”, a afirmat Natalie Roberts, director de studii la Medici Fără Frontiere.

Totuși, unii experți cred că vaccinurile ar putea ajunge și în țările defavorizate în acest an, chiar dacă va exista o întârziere consistentă și va presupune un efort financiar pe care multe dintre ele cu greu și-l permit.

John Nkengasong, șeful Centrului African pentru Controlul Bolilor și Prevenție, estima că va dura până în octombrie pentru ca în Africa să ajungă 1,5 miliarde de doze prin care să fie imunizată 60% din populația acestui continent. Pe lângă dozele primite prin Covax, guvernele africane vor trebui să aloce sume enorme pentru posibilitățile lor, costurile totale fiind estimate între 7 și 10 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, Uganda a demarat un program de creare a unui vaccin, însă este greu de spus în momentul de față care sunt șansele sale de succes, relata Deutsche Welle. O altă problemă pentru continentul african este stocarea veccinurilor care trebuie ținute la temperaturi joase. În zone întregi nu există rețea electrică, iar în altele penele de curent sunt foarte frecvente, astfel că vaccinurile vor fi distribuite cu greutate.

Vaccinarea în Moldova depinde de bunăvoința UE

Moldova și Ucraina, țări menționate pe lista celor 67 de state a Oxfam, se vor număra printre beneficiarele programului Covax în lunile următoare, dar livrările de vaccinuri vor fi cu mult sub necesar. Singura speranță a lor este tot la Uniunea Europeană întrucât livrările de la Bruxelles permit țărilor membre să facă donații de vaccinuri către alte state, România și Polonia fiind cele mai înclinate, prin prisma legăturilor istorice și culturale, să-și sprijine vecinii.

În cadrul vizitei pe care președintele Moldovei, Maia Sandu, a făcut-o la Kiev, aceasta a cerut împreună cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, ca țările UE să ajute cu vaccinuri statele din cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. De altfel, 13 state ale Uniunii au cerut, săptămâna trecută, ca autoritățile de la Bruxelles să sprijine campania de vaccinare din aceste state est-europene.