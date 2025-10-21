Walter Zenga, noi declarații la adresa lui Cristi Chivu. A fost printre primii care l-au criticat pe român

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de fotbal, Walter Zenga, vine cu noi declarații la adresa lui Cristi Chivu. Sportivul de 54 de ani a fost printre primii care l-au criticat pe român după ce echipa pe care o antrenează a pierdut un meci important.

Walter Zenga, noi declarații la adresa lui Cristi Chivu

Walter Zenga a revenit la sentimente mai bune în ceea ce îl privește pe Cristi Chivu. Acum face dezvăluiri surprinzătoare despre antrenorul de la Inter Milano, după ce în urmă cu câteva săptămâni îl critica aspru.

, partidă disputată pe 13 septembrie. Meciul a fost deschis de echipa câștigătoare, fostul portar legendar de origine italiană dezvăluind ce schimbări ar fi făcut în teren.

În prezent, are numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului român care este stabilit de ani buni peste hotare. De această dată tehnicianul a subliniat că soțul prezentatoarei Adelina Chivu este o persoană cu adevărat specială.

„Chivu îi învață ce trebuie pe jucătorii lui. Furia cauzată de finala pierdută sezonul trecut trebuie transformată în ceva pozitiv. Văd flacăra. Vorbim des despre verticalitatea și agresivitatea pe care le-a adus în joc.

Cea mai mare schimbare adusă de Chivu este la nivel mental și la atitudine. Cristian Chivu poate părea dur, dar este un om special, așa cum România este o țară specială”, a declarat Walter Zenga, conform .

Walter Zenga: ”Inter trebuie să bifeze patru victorii din patru meciuri”

Să câștige campionatul este mai ușor decât să aibă un alt parcurs extraordinar în Champions League. De ce să nu se gândească la câștigarea Champions League? Anul trecut, PSG părea eliminată și apoi a câștigat competiția.

În acest format se poate orice. Acum, Interul trebuie să se gândească să bifeze patru victorii din patru meciuri în Champions League”, a completat Walter Zenga, mai arată sursa menționată mai devreme.

Care e legătura lui Walter Zenga cu România

Walter Zenga este jumătate român și jumătate italian. Fostul antrenor are o legătură strânsă cu România, unde a evoluat mulți ani în această direcție. A antrenat jucători de fotbal de la mai multe echipe, cum ar fi FC Național (2002 – 2004).

De asemenea, a antrenat Steaua București, în perioada 2004-2005 și Dinamo Bucureşti (2007). Italianul și-a început meseria de antrenor chiar în România, în liga I, motiv pentru care adoră aceste meleaguri.

În plus, iubește România și pentru că a petrecut o perioadă îndelungată aici. A fost căsătorit cu o româncă pe nume Raluca, care i-a dăruit doi copii. Mariajul a durat 15 ani, separarea având loc în anul 2020.

Ce spune Walter Zenga despre România

„România a însemnat foarte mult pentru că acolo am devenit antrenor, m-a făcut apreciat în lumea fotbalului şi mi-a dat posibilitatea de a le schimba mentalitatea. În România există o presiune uriaşă, oameni sunt înnebuniţi de fotbal.

Am fostul primul antrenor străin din istoria echipei Steaua Bucureşti şi a formaţiei Steaua Roşie Belgrad, singurele din estul Europei care au câştigat Cupa Campionilor.

Este extrem de dificil să fii tehnician străin la aceste două formaţii deoarece ele au tradiţii şi mod de gândire diferite.

La Steaua nu am izbutit să sărbătoresc în teren titlul din cauza faptului că preşedintele m-a demis cu două etape înainte de final. Nu am înţeles niciodată de ce a făcut asta”, a dezvăluit la un moment dat Walter Zenga, conform .