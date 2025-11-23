Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu, înainte de Inter – Milan, după atacurile din ultima perioadă

ADVERTISEMENT

Legendarul Walter Zenga, considerat de mulți unul dintre cei mai buni portari ai Italiei, rămâne un mare fan al lui Inter, .

Walter Zenga îl laudă pe Cristi Chivu înainte de derby-ul cu Milan

, italianul pare că acum a revenit la sentimente mai bune față de munca pe care Cristi Chivu o face la Inter. Zenga spune că tehnicianul român a preluat o echipă care nu era la un nivel extraordinar, din punct de vedere moral, și a reușit să o resusciteze.

„Chivu are un traseu precis: Ajax, Roma cu Capello ca antrenor, protagonist în Interul triplei. A avansat ca antrenor de la echipa de tineret, a salvat Parma și a ajuns la Inter. Chivu este un om de mare inteligență care știe să vorbească în vestiar. S-a vorbit că Inter e moartă, dar uite că încă există și este sus”, a spus Walter Zenga într-un interviu pentru .

Declarație de dragoste a lui Zenga pentru Inter

Crescut la juniorii lui Inter, Walter Zenga a jucat la prima echipă din 1982 și până în 1994, când a fost cedat la Sampdoria. Acesta a strâns nu mai puțin de 475 de meciuri în tricoul nerazzurrilor și acum spune că a rămas un mare fan al echipei pe care o consideră ca fiind a doua sa familie.

„Inter este viața mea, a doua mea familie. Locul unde mi-am petrecut toată tinerețea începând cu vârsta de 10 ani. Pentru Inter am făcut alegerea mingii, am sortat poșta și am adus cafea. M-am găsit mai întâi rezervă lui Bordon, apoi titular. Da, pot spune că Inter este viața mea și că mi-ar fi plăcut să mă întorc acasă”, a mai spus Zenga.

Ce spune Zenga despre derby-ul dintre Inter și Milan

Întrebat cum se vede meciul dintre Inter și Milan, Walter Zenga s-a ferit să dea un pronostic clar.

„Este prea dificil să prezici cursul unui derby, contravine tuturor regulilor și acest lucru este confirmat de faptul că, deși Inter a ajuns în finala Ligii Campionilor anul trecut și a fost aproape de Scudetto, nu a câștigat niciodată împotriva Milanului în meciurile din stagiunea trecută. Iar Milan a rămas în afara Europei”, a concluzionat Zenga.