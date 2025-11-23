Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu, înainte de Inter – Milan, după atacurile din ultima perioadă

Legendarul Walter Zenga, considerat de mulți unul dintre cei mai buni portari ai Italiei, rămâne un mare fan al lui Inter, formație pregătită de Cristi Chivu.
După mai multe declarații mai degrabă pesimiste, italianul pare că acum a revenit la sentimente mai bune față de munca pe care Cristi Chivu o face la Inter. Zenga spune că tehnicianul român a preluat o echipă care nu era la un nivel extraordinar, din punct de vedere moral, și a reușit să o resusciteze.
„Chivu are un traseu precis: Ajax, Roma cu Capello ca antrenor, protagonist în Interul triplei. A avansat ca antrenor de la echipa de tineret, a salvat Parma și a ajuns la Inter. Chivu este un om de mare inteligență care știe să vorbească în vestiar. S-a vorbit că Inter e moartă, dar uite că încă există și este sus”, a spus Walter Zenga într-un interviu pentru presa din Italia.
Crescut la juniorii lui Inter, Walter Zenga a jucat la prima echipă din 1982 și până în 1994, când a fost cedat la Sampdoria. Acesta a strâns nu mai puțin de 475 de meciuri în tricoul nerazzurrilor și acum spune că a rămas un mare fan al echipei pe care o consideră ca fiind a doua sa familie.
„Inter este viața mea, a doua mea familie. Locul unde mi-am petrecut toată tinerețea începând cu vârsta de 10 ani. Pentru Inter am făcut alegerea mingii, am sortat poșta și am adus cafea. M-am găsit mai întâi rezervă lui Bordon, apoi titular. Da, pot spune că Inter este viața mea și că mi-ar fi plăcut să mă întorc acasă”, a mai spus Zenga.
Întrebat cum se vede meciul dintre Inter și Milan, Walter Zenga s-a ferit să dea un pronostic clar.
„Este prea dificil să prezici cursul unui derby, contravine tuturor regulilor și acest lucru este confirmat de faptul că, deși Inter a ajuns în finala Ligii Campionilor anul trecut și a fost aproape de Scudetto, nu a câștigat niciodată împotriva Milanului în meciurile din stagiunea trecută. Iar Milan a rămas în afara Europei”, a concluzionat Zenga.