Walter Zenga și-a schimbat discursul la adresa lui Cristi Chivu: ”Aș fi fost fericit dacă ar fi terminat pe locul patru”

Printre cei care au criticat vara trecută numirea pe banca tehnică a lui Cristi Chivu s-a aflat și Walter Zenga (66 de ani). La mai puțin de un an de la acel moment, fostul internațional italian a recunoscut că a greșit și s-a înclinat în fața performanțelor realizate de antrenorul român la Inter.

Performanța lui Cristi Chivu la Inter l-a impresionat pe Walter Zenga

Când toată lumea se aștepta la un sezon de tranziție odată cu plecarea lui Simone Inzaghi și aducerea mult mai puțin experimentatului Cristi Chivu, Inter a defilat pe plan intern și .

Mare glorie a ”nerazzurrilor” și actualmente comentator pentru Sky Sports, Walter Zenga nu a ezitat să-și pună cenușă în cap după ce în vara trecută a criticat numirea antrenorului român și este convins că lucrurile vor sta încă și mai bine pentru Inter în sezonul următor.

”Voi fi sincer. Am fost unul dintre cei care au spus: ‘Ei bine, nu știu’, recunosc. La începutul sezonului aș fi fost fericit dacă ar fi terminat pe locul patru. Dar lucrurile se schimbă fără ca nimeni să observe schimbările.

Nu poți aduce 8-9 jucători noi de fiecare dată. Cu siguranță vor face ceva în vară, iar abilitatea clubului constă în a nu se lăsa prins de euforie, ci în a putea citi solicitările antrenorului”, a declarat Zenga, conform site-ului .

Care a fost jucătorul cel mai important pentru Chivu

Întrebat despre jucătorul cheie ai Interului în actualul sezon, fostul mare portar nu a ezitat să-l nominalizeze pe Federico Dimarco și a mărturisit că speră din tot sufletul ca Alessandro Bastoni să nu plece în această vară.

”Aș pune semnul exclamării în dreptul lui Dimarco. Faptul că a dat 18 pase decisive ca jucător de bandă este ceva cu adevărat special. Sper ca Bastoni să nu fie prins de presiunea externă și să nu plece.

Anul acesta știau că va fi dificil în Europa, dar anul viitor lucrurile se vor schimba pentru că toată lumea se așteaptă ca Inter să se îmbunătățească în Champions League”, a mai spus Walter Zenga.

Chivu, erou pentru fanii Interului

Deși a fost privit cu mult scepticism în momentul numirii la Inter din cauza lipsei de experiență, Cristian Chivu . Pe lângă trofeele câștigate, românul a impresionat și prin discursurile ținute de-a lungul sezonului.

”Nu eram încrezător, dar să câștigi dubla așa, fără portar, e magic. Mulțumesc, Cristian”, ”Ești mare, Mister, ești un fenomen”, ”Excelent, Mister! Le-ați arătat diverșilor deștepți că se poate câștiga chiar și fără Allegri și Conte!” sau ”Va deveni unul dintre cei mai mari din lume. Felicitări, domnule Chivu”, sunt doar câteva din reacțiile fanilor după eventul realizat de Inter.