Wanda Icardi șochează din nou: imagini incendiare cu ea îmbrăcată într-un costum de baie care costă o avere. Foto

Wanda Nara ține morțiș de ce Mauro Icardi este „topit” după ea. Soția și agentul atacantului de la PSG tocmai a postat câteva fotografii incendiare.

Wanda Nara a pozat în costumele de baie pe care le vinde cu aproape 9000 de euro

Argentinianca s-a îmbrăcat în două costume de baie extrem de sexy, ambele de culoare neagră, și a lăsat obiectivul aparatului de fotografiat să îi surprindă formele voluptoase.

Accesoriile vestimentare ale Wandei fac parte din propria colecție, „Wanda Swim” și costă fiecare aproximativ 8700 de euro.

Fanii au „înnebunit” când au văzut-o pe soția lui Icardi

Wanda Nara are peste 10 milioane de urmăritori pe Instagram, iar mulți dintre aceștia au reacționat imediat ce au văzut fotografiile sexy în costum de baie.

Urmăritorii soției lui Mauro Icardi sunt „înnebuniți” după felul în care arată blondina în vârstă de 35 de ani.

„Poza asta mi-a făcut ziua mai frumoasă”, a fost unul dintre complimentele făcute pe Instagram.

„Minunată, ești super drăguță”, a fost alt mesaj scris de un urmăritor al Wandei Nara, în timp ce altul a remarcat că are „un corp extraordinar de frumos”.

Mauro Icardi și Wanda Nara, certați și împăcați în 2021

Mauro Icardi și Wanda Nara s-au certat anul trecut. Femeia a vrut să se desparte de fotbalist, după ce s-a scris că ar fi fost înșelată. Cei doi au fost la un pas de divorț, dar în urma unei , femeia s-a îndurat să îl ierte și aceștia s-au împăcat.

„Fotografiile pe care le-am postat în ultimele luni arătau că suntem fericiţi şi că totul mergea bine. După tot ceea ce s-a întâmplat, am fost rănită şi i-am cerut zilnic divorţul lui Mauro.

Când am realizat că nu mai este cale de întors, mi-a spus că separarea este singurul lucru care să oprească durerea. Am mers la un avocat, iar în câteva zile a acceptat toate condiţiile şi a semnat.

Mi-a scris, a doua zi, o scrisoare aşa cum nu a mai făcut-o nimeni. ‘Ţi-am dat totul şi ai totul. Sper să fii fericită, pentru că asta m-ar face şi pe mine fericit’. Atunci mi-am dat seama de un lucru: pot să am totul, dar nu am nimic fără el. Am ales să continuăm împreună. Te iubesc, Mauro Icardi”, a scris Wanda Nara, după marea împăcare.