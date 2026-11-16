Sport

Wanda Nara, derapaj pe internet la adresa iubitei lui Mauro Icardi: ”Ești moartă de foame”

Alexa Serdan
16.11.2026 | 05:05
Wanda Nara derapaj pe internet la adresa iubitei lui Mauro Icardi Esti moarta de foame
GALERIE FOTO
Wanda Nara, prezentatoare din Argentina. Sursa foto: Instagram.com Wanda Nara, prezentatoare din Argentina. Sursa foto: Instagram.com Wanda Nara, prezentatoare din Argentina. Sursa foto: Instagram.com Wanda Nara, prezentatoare din Argentina. Sursa foto: Instagram.com +15 FOTO
Un nou scandal pentru Wanda Nara și fostul soț, Mauro Icardi. Sursa foto: Instagram.com
Prezentatoarea Wanda Nara și fostul partener de viață, Mauro Icardi, au ajuns iar ”la cuțite”. Blondina a lansat un atac dur la adresa partenerei fotbalistului.
ADVERTISEMENT

Cunoscuta moderatoare Wanda Nara este implicată într-un nou scandal cu fostul soț, Mauro Icardi. Sportivul care este liber de contract de ceva vreme a primit acuzații de violență din partea fiicei sale, Francesca. Apoi, vedeta a lansat injurii la adresa actriței China Suarez.

Wanda Nara și Mauro Icardi, un nou conflict. China Suarez, printre ”actorii” dramei

Wanda Nara (39 de ani) și Mauro Icardi (33 de ani) au divorțat oficial în octombrie 2026, după un proces complicat și de lungă durată. Cei doi foști parteneri de viață au ajuns de mai multe ori în instanțele de judecată. La una dintre înfățișări fotbalistul a avut câștigat de cauză, după ce blondina ceruse o pensie alimentară uriașă.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea emisiunii culinare MasterChef a fost pusă la punct în urma solicitării sale nefondate. Vedeta nu se aștepta să nu primească suma pe care o avea în minte și a fost luată prin surprindere. O magistrată i-a spus că este perfect capabilă să muncească și că are venituri suficiente pentru a-și crește copiii.

Fostul cuplu are două fete: Francesca (11 ani) și Isabella (10 ani). Cea mare a mărturisit de curând că a fost agresată de figura paternă. Conform informațiilor publicate de Bild, sportivul ar fi lovit-o pe copilă după o ceartă cu mama acesteia. Ulterior, fata ar fi anunțat-o pe moderatoare printr-un mesaj transmis de pe calculator.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul...
Digi24.ro
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată

„Tata m-a lovit. Mi-e frică”, a scris copila în mesajul ei. La auzul acestora, Wanda Nara nu a stat pe gânduri și a plecat imediat la casa fostului soț, deși se afla la filmările emisiunii culinare la care este gazdă. Nu a mers singură la locuința acestuia, ci împreună cu poliția, jucătorul refuzând să discute cu agenții. Mai mult, nu a vrut să le predea acestora calculatorul utilizat de fiica sa. Ulterior, femeia de afaceri a depus o plângere. Mauro Icardi a primit interdicția de a lua legătura cu fiica sa cea mare. De asemenea, în urma sesizării formulate de frumoasa blondină a fost emis și un ordin de restricție cu o valabilitate de 45 de zile.

ADVERTISEMENT
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui...
Digisport.ro
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui

Interdicția primită de Mauro Icardi

O instanță din Argentina a decis ca Mauro Icardi să stea departe de fata sa. Una dintre măsurile dispuse de judecători arată că fostul soț al prezentatoarei Wanda Nara nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fiica sa. De asemenea, în următoarea perioadă nu mai are dreptul să ia legătura cu ea, indiferent de mijloace. Așadar, nu o poate suna și nici nu-i poate scrie mesaje. În schimb, avocații sportivului resping categoric acuzațiile. Apărătorii jucătorului au emis un comunicat prin care vin cu propria versiune. Reprezentanții jurdiciari ai atacantului au mai subliniat că minora nu a suferit nicio leziune fizică.

ADVERTISEMENT

Mai mult, au transmis că pe numele lui Mauro Icardi nu există niciun mandat de arestare. Pe de altă parte, moderatoarea de la Telefe a decis să nu facă nicio declarație pe marginea subiectului. A postat mai multe imagini cu fetele sale, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Copilele apar în poze alături de alte persoane.

Wanda Nara, atac dur la adresa actualei iubite a lui Mauro Icardi

Conflictul dintre Wanda Nara și fostul partener de viață a escaladat și a ajuns să o implice și pe actuala iubită a sportivului. Eugenia ”China” Suarez a fost pusă la zid de blondină pe social media, postarea ei având numeroase injurii și remarci negative. Tensiunile dintre cei doi foști soți au dus la numeroase reacții, internauții fiind la curent cu acest ”război”.

ADVERTISEMENT

„Femeia de succes a vândut o casă pe care a cumpărat-o șantajându-l și escrocându-l pe chilian. Cum nu i-au ajuns banii i-a cerut prostului, care avea nevoie de o familie în Turcia, diferența de bani ca să devină proprietară în San Jose. Astfel, a putut să plece să locuiască în Turcia în schimbul banilor. 

Succesul tău nu ți-a permis nici măcar să cumperi o cușcă de câine. Învață să faci s*x oral ca mine și atunci te vei descurca mai bine. Talentul meu mi-a permis să-mi țin copiii departe de violență. În schimb, tu rămâi tăcută, supusă și devotată bărbatului tău, urmărind cum propriii tăi copii trec prin același lucru.

”Unele dintre noi avem mai multă demnitate”

Îți sugerez să începi să faci s*x oral și să-i ferești de rău. Cineva care stă lângă o persoană pe care a numit-o «moncha» ieftină, împuțită și mamă rea vorbește despre cât de puțină demnitate are. Arată videoclipul complet sau nu vrei să se afle prin ce trec ai tăi? Să vedem dacă tații copiilor tăi te obligă să ai grijă de ei și te dau în judecată. 

Ești atât de disperată și moartă de foame încât înduri orice. Să depui mărturie când vor să îi ia copiii unei mame, să te bagi în pat cu toți soții din Argentina. Unele dintre noi avem mai multă demnitate. Și da, am 50% pentru că alături de mine a devenit milionar. În schimb, lângă tine s-au scufundat toți.

Ai grijă de casa mea și păstreaz-o curată, toată lumea comentează cât de murdară ești. Păstrează-mi ordinea pentru că este a mea. Zi mersi, «moncha» că trăiești pe spatele banilor pe care l-am făcut eu să-i câștige pe cel rănit în orgoliu, care te pune să-l pomenești pe fostul meu. Atât de devotată este ea”, a scris Wanda Nara, pe Instagram.

Vești îngrijorătoare pentru Pancu! Riscă să rămână cu vestiarul pe jumătate gol la...
Fanatik
Vești îngrijorătoare pentru Pancu! Riscă să rămână cu vestiarul pe jumătate gol la Rapid în această iarnă
Lamine Yamal a fost ținta ironiilor după Spania – Anglia 2-3! Presa iberică,...
Fanatik
Lamine Yamal a fost ținta ironiilor după Spania – Anglia 2-3! Presa iberică, în stare de șoc
Turneul Campioanelor 2026. Mirra Andreeva, victorie clară în finala cu Elina Svitolina! Ce...
Fanatik
Turneul Campioanelor 2026. Mirra Andreeva, victorie clară în finala cu Elina Svitolina! Ce premiu și-a asigurat sportiva de 19 ani și ce a declarat după victorie
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria...
iamsport.ro
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria campionatului României!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!