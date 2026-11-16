Wanda Nara, derapaj pe internet la adresa iubitei lui Mauro Icardi: ”Ești moartă de foame”

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Cunoscuta moderatoare Wanda Nara este implicată într-un nou scandal cu fostul soț, Mauro Icardi. Sportivul care este liber de contract de ceva vreme a primit acuzații de violență din partea fiicei sale, Francesca. Apoi, vedeta a lansat injurii la adresa actriței China Suarez.

Wanda Nara și Mauro Icardi, un nou conflict. China Suarez, printre ”actorii” dramei

Wanda Nara (39 de ani) și Mauro Icardi (33 de ani) au divorțat oficial în octombrie 2026, după un proces complicat și de lungă durată. Cei doi foști parteneri de viață au ajuns de mai multe ori în instanțele de judecată. La una dintre înfățișări , după ce blondina ceruse o pensie alimentară uriașă.

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Prezentatoarea emisiunii culinare MasterChef în urma solicitării sale nefondate. Vedeta nu se aștepta să nu primească suma pe care o avea în minte și a fost luată prin surprindere. O magistrată i-a spus că este perfect capabilă să muncească și că are venituri suficiente pentru a-și crește copiii.

Fostul cuplu are două fete: Francesca (11 ani) și Isabella (10 ani). Cea mare a mărturisit de curând că a fost agresată de figura paternă. Conform informațiilor publicate de , sportivul ar fi lovit-o pe copilă după o ceartă cu mama acesteia. Ulterior, fata ar fi anunțat-o pe moderatoare printr-un mesaj transmis de pe calculator.

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„Tata m-a lovit. Mi-e frică”, a scris copila în mesajul ei. La auzul acestora, Wanda Nara nu a stat pe gânduri și a plecat imediat la casa fostului soț, deși se afla la filmările emisiunii culinare la care este gazdă. Nu a mers singură la locuința acestuia, ci împreună cu poliția, jucătorul refuzând să discute cu agenții. Mai mult, nu a vrut să le predea acestora calculatorul utilizat de fiica sa. Ulterior, femeia de afaceri a depus o plângere. Mauro Icardi a primit interdicția de a lua legătura cu fiica sa cea mare. De asemenea, în urma sesizării formulate de frumoasa blondină a fost emis și un ordin de restricție cu o valabilitate de 45 de zile.

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Interdicția primită de Mauro Icardi

O instanță din Argentina a decis ca Mauro Icardi să stea departe de fata sa. Una dintre măsurile dispuse de judecători arată că fostul soț al prezentatoarei Wanda Nara nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fiica sa. De asemenea, în următoarea perioadă nu mai are dreptul să ia legătura cu ea, indiferent de mijloace. Așadar, nu o poate suna și nici nu-i poate scrie mesaje. În schimb, avocații sportivului resping categoric acuzațiile. Apărătorii jucătorului au emis un comunicat prin care vin cu propria versiune. Reprezentanții jurdiciari ai atacantului au mai subliniat că minora nu a suferit nicio leziune fizică.

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Mai mult, au transmis că pe numele lui Mauro Icardi nu există niciun mandat de arestare. Pe de altă parte, moderatoarea de la Telefe a decis să nu facă nicio declarație pe marginea subiectului. A postat mai multe imagini cu fetele sale, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Copilele apar în poze alături de alte persoane.

Wanda Nara, atac dur la adresa actualei iubite a lui Mauro Icardi

Conflictul dintre Wanda Nara și fostul partener de viață a escaladat și a ajuns să o implice și pe actuala iubită a sportivului. Eugenia ”China” Suarez a fost pusă la zid de blondină pe social media, postarea ei având numeroase injurii și remarci negative. Tensiunile dintre cei doi foști soți au dus la numeroase reacții, internauții fiind la curent cu acest ”război”.

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„Femeia de succes a vândut o casă pe care a cumpărat-o șantajându-l și escrocându-l pe chilian. Cum nu i-au ajuns banii i-a cerut prostului, care avea nevoie de o familie în Turcia, diferența de bani ca să devină proprietară în San Jose. Astfel, a putut să plece să locuiască în Turcia în schimbul banilor.

Succesul tău nu ți-a permis nici măcar să cumperi o cușcă de câine. Învață să faci s*x oral ca mine și atunci te vei descurca mai bine. Talentul meu mi-a permis să-mi țin copiii departe de violență. În schimb, tu rămâi tăcută, supusă și devotată bărbatului tău, urmărind cum propriii tăi copii trec prin același lucru.

”Unele dintre noi avem mai multă demnitate”

Îți sugerez să începi să faci s*x oral și să-i ferești de rău. Cineva care stă lângă o persoană pe care a numit-o «moncha» ieftină, împuțită și mamă rea vorbește despre cât de puțină demnitate are. Arată videoclipul complet sau nu vrei să se afle prin ce trec ai tăi? Să vedem dacă tații copiilor tăi te obligă să ai grijă de ei și te dau în judecată.

Ești atât de disperată și moartă de foame încât înduri orice. Să depui mărturie când vor să îi ia copiii unei mame, să te bagi în pat cu toți soții din Argentina. Unele dintre noi avem mai multă demnitate. Și da, am 50% pentru că alături de mine a devenit milionar. În schimb, lângă tine s-au scufundat toți.

Ai grijă de casa mea și păstreaz-o curată, toată lumea comentează cât de murdară ești. Păstrează-mi ordinea pentru că este a mea. Zi mersi, «moncha» că trăiești pe spatele banilor pe care l-am făcut eu să-i câștige pe cel rănit în orgoliu, care te pune să-l pomenești pe fostul meu. Atât de devotată este ea”, a scris Wanda Nara, pe Instagram.