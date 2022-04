Wanda Nara, o nouă lovitură pe rețelele sociale. Ipostaza provocatoare care i-a adus jumătate de milion de aprecieri

După o perioadă în care a promovat cu precădere produsele mărcii sale de cosmetice, Wanda Nara a decis că este momentul să capteze din nou atenția cu o imagine virală.

”Azi, da sau nu?” este întrebarea cu care și-a însoți Wanda Nara imaginea

Soția lui Mauro Icardi, vîrful de atac al lui PSG, a ales ca subiect o nouă imagine legată de programul său de antrenament. Și a a pozat îmbărcată într-un costum negru, mulat, care, în lipsa sutienului, îi puneau în valoare formele provocatoare.

Wanda și-a însoțit imaginea cu întrebarea ”Azi, da sau nu?”. Postarea a primit peste 575.000 de aprecieri în timp record, iar peste 5.500 de persoane au interacționat prin comentarii.

Nu este prima dată când Wanda Nara aprinde imaginația celor care îi urmăresc contul. Recent, , postase o imagine cu ea într-o . A decis însă ulterior să o șteargă de pe rețeaua de socializare.

În schimb, au rămas alte fotografii realizate de către modelul argentinian la ședințele de pregătire fizică pe care le face zilnic. În marea lor majoritate în ținute cel puțin ”îndrăznețe”.

În toamnă, a fost la un pas de divorț de Mauro Icardi

Relația dintre Mauro Icardi și Wanda Nara a fost serios zdruncinată anul trecut. Modelul aflase că soțul său o înşelase cu actriţa Eugenia Suarez. Și totul părea că va duce la un divorț. Ba chiar fotbalistul acceptase toate condițiile despărțirii.

Apoi însă, după cum , lucrurile au revenit la normal. Wanda Nara a postat un mesaj lung pe contul personal de Instagram, în care a dezvăluit că s-a împăcat cu Mauro.

Aceasta după atacantul i-a scris o scrisoare emoţionantă, iar femeia a decis să dea o nouă şansă relaţiei. ”Mi-a scris, a doua zi, o scrisoare aşa cum nu a mai făcut-o nimeni. ‘Ţi-am dat totul şi ai totul. Sper să fii fericită, pentru că asta m-ar face şi pe mine fericit’.

Atunci mi-am dat seama de un lucru: pot să am totul, dar nu am nimic fără el. Am ales să continuăm împreună. Te iubesc, Mauro Icardi”, a fost mesajul postat de Wanda Nara.