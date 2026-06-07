Wanda Nara, șocată de hotărârea luată de o judecătoare în procesul cu Mauro Icardi. Prezentatoarea nu se aștepta la așa ceva

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În vara lui 2024 Wanda Nara a anunțat că divorțează de Mauro Icardi, după aproape un deceniu de mariaj. Procesul este în desfășurare, iar blondina a rămas șocată de hotărârea luată de o judecătoare în ceea ce privește una dintre solicitările sale.

Wanda Nara, uimită de o decizie luată în favoarea lui Mauro Icardi

Wanda Nara (39 ani) și Mauro Icardi (33 ani) s-au căsătorit în 2014. Au fost împreună vreme de 10 ani. Celebra prezentatoare de televiziune care este are doi copii, Francesca și Isabella, cu fostul partener de viață cu care se află în plin proces de partaj. Fetele au rămas alături de mama lor care a avut mai multe solicitări la adresa fostului soț.

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Fostul cuplu are de împărțit o avere considerabilă. În conturile fotbalistului ar fi circa 90 de milioane de euro. În schimb, vedeta are un patrimoniu financiar estimat la 8 milioane de euro. De asemenea, au în comun mai multe proprietăţi, maşini de lux şi afaceri. Cu toate acestea, moderatoarea s-a adresat Tribunalul din Milano pentru o pensie alimentară destul de mare.

În proces a cerut ca sportivul să plătească suma de 250.000 de euro pentru creșterea copiilor. O judecătoare a decis că are o situație materială foarte bună și că nu ar avea nevoie de acești bani din partea atacantului. Astfel, jucătorul lui Galatasaray a avut câștig de cauză, plata pensiei alimentare fiind sistată până la un verdict final.

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Wanda Nara este „tânără, calificată profesional și pe deplin capabilă să genereze venituri în mod independent”, a susținut judecătoarea Anna Cattaneo care s-a ocupat de cazul celor doi, conform . Mauro Icardi a fost reprezentat în instanță de doi avocați de renume, Valeria De Vellis și Raffaele Rigitano.

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Acuzații grave din partea lui Mauro Icardi

Fostul jucător al celor de la Sampdoria și Wanda Nara au avut o relație de dragoste destul de tensionată. Povestea lor de dragoste a început cu o infidelitate din partea blondinei. Aceasta era căsătorită cu Maxi Lopez și l-a înșelat cu cel mai bun prieten și coleg al acestuia. Ulterior, Mauro Icardi i-a devenit partener de viață.

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În momentul în care s-a aflat că legătura amoroasă este pe final sportivul a făcut o declarație șocantă. A acuzat-o pe cea care că îi cumpăra cadouri amantului. Făcea asta chiar cu cardul său. În plus, a mai transmis că moderatoarea TV i-ar fi furat 7 milioane de euro.

„Declarațiile acestei femei sunt false. Este surprinzător că oamenii continuă să creadă o mitomană, nu din cauza a ceea ce spun eu, ci din cauza a ceea ce demonstrează propriile ei acțiuni.

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Ea a cerut instanței să mă împiedice să-mi văd sau să am orice contact cu fiicele mele timp de șase luni. Mi-a furat șapte milioane de euro din conturi, ceea ce este acum de domeniul public”, a dezvăluit Mauro Icardi, prin intermediul unui mesaj scris pe rețelele de socializare.