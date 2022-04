Wargha Enayati, celebrul jurat de la Imperiul Leilor, a fost înșelat de ”escrocul cu 1000 de voci”. Ce a pățit omul de afaceri și ce a decis instanța

Ultimul venit în echipa Imperiul Leilor, difuzată de PRO TV, este Wargha Enayati, cunoscutul doctor și investitor din sănătate. De mai bine de 25 de ani antreprenor în domeniul medical, doctorul Wargha Enayati a devenit astfel coleg cu , Cristina Bâtlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu. Noul jurat a ajuns recent în instanță după ce l-a acționat în judecată pe un infractor cunoscut, care l-a înșelat.

Doctorul Wargha Enayati, jurat la Imperiul Leilor, are triplă cetățenie: germană, iraniană și română

Având triplă cetățenie – germană, iraniană și română, doctorul Wargha Enayati (58 de ani) a început Facultatea de Medicină din Regensburg, dar și-a finalizat studiile în România, mai întâi la Cluj, apoi la București.

ADVERTISEMENT

”Medicul a venit în România în anul 1983, în plin regim comunist. Dr. Wargha Enayati este fondatorul Rețelei Private Regina Maria și al Enayati Medical City, primul oraș medical din România. Este președintele Enayati Group, un consorțiu de companii din domeniul medical și de 11 ani a înființat Fundația Inovații Sociale Regina Maria.

De 25 de ani este antreprenor în domeniul medical și creatorul sistemului privat de sănătate din România. Dr. Enayati s-a născut în Germania, din părinți de origine persană, a studiat medicina în Regensburg – Bavaria, iar ulterior a venit în România unde a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, devenind medic cardiolog.

ADVERTISEMENT

Pragmatismul, inovația și spiritualitatea sunt cheia succesului lui. Prin acțiunile lui vrea să restabilească echilibrul lumii și să contribuie la progresul oamenilor prin unitate, știință și credință”, așa sună prezentarea juratului de la Imperiul Leilor.

Juratul la Imperiul Leilor, înșelat de un escroc celebru, care cerea bani imitând vocile unor persoane publice

Investiţiile totale ale lui Wargha Enayati în businessul medical au fost de 90 milioane de euro în dezvoltare şi achiziţii. ”Medicul cardiolog Wargha Enayati lua primul contact cu lu­mea antre­pre­no­rială încă de când era copil, ajutându-l pe tatăl său, medic ginecolog de profesie, în afacerea acestuia cu covoare.

ADVERTISEMENT

Ulterior, urmând modelul din familie, a deschis propriul business, în domeniul în care s-a pregătit însă, pornind în 1995 Centrul Medical Unirea, într-un apartament din inima Bucureştiului”, amintea Ziarul Financiar.

Acum mai bine de un an, cunoscutul doctor Wargha Enayati a apărut ca ”persoană vătămată” într-un proces desfășurat la Judecătoria Sectorului 1 București, în care obiectul era ”înșelăciunea”, așa cum informează FANATIK.

ADVERTISEMENT

Inculpatul era un escroc celebru în România, Romi Varga, care se ”remarcase” până atunci prin capacitatea de a imita vocea unor persoane cunoscute, prilej cu care cerea diverse sume de bani de la o mulțime de societăți sau fundații.

ADVERTISEMENT

Ce pedeapsă a primit escrocul care l-a înșelat pe doctorul Wargha Enayati

Poreclit ”escrocul cu 1000 de voci”, Romi Varga ceruse ultima dată bani unei fundații după ce a pretins că este Anca Boagiu, fostul ministru al transporturilor. ”În anii 2003 și 2007 a imitat vocile fostelor prime doamne Nadia Constantinescu și Nina Iliescu și a cerut în numele lor sponsorizări de la diverse societăți. În 2010 a cerut bani unei firme susținând cî este fiica fostului președinte Emil Constantinescu, dar s-a mai dat și Nadia Comăneci și Angela Similea”, informau surse din anchetă.

Varga încercase să îl înșele și pe Wargha Enayati, cerându-i 12.000 lei pentru un fals caz umanitar, după ce obținuse deja câteva mii de lei de la alte persoane publice, cărora escrocul le-a vândut aceeași poveste lacrimogenă. Chemat la sediul fundației lui Wargha Enayati ca să ridice primii 2.000 lei din cei 12.000 promiși, Romi Varga a fost reținut de polițiști.

”Inculpatul are vârsta de 38 de ani, studii 12 clase, este necăsătorit, nu are ocupație sau loc de muncă, iar în prezent este încarcerat în penitenciar. De asemenea, se constată că inculpatul a fost condamnat pentru prima oară în anul 2003, dând dovadă de perseverență infracțională îndelungată și de perfecționarea în timp a modului de operare specific infracțiunii de înșelăciune, prin apelarea la sentimentul de compasiune al persoanelor vătămate”, notau judecătorii, care l-au condamnat pe Romi Varga la o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare pentru tentativa de înșelăciune a , potrivit FANATIK.