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Un documentar care îi prezintă cariera și care va fi lansat în perioada următoare îl pune pe Wayne Rooney în diferite ipostaze. Iată cum a fost dat de gol de soția sa cu care a devenit tată de patru ori. Ce a povestit aceasta.

Wayne Rooney, demascat de partenera de viață

Renumitul jucător de fotbal englez Wayne Rooney și-a respectat promisiunea făcută în timpul Cupei Mondiale 2026. Legendarul fotbalist , pe râul Mersey, din Marea Britanie. A făcut asta pentru că nu a avut încredere că Norvegia va învinge Brazilia. În schimb, s-a calificat în sferturile evenimentului sportiv cu scorul de 2-1.

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Fostul atacant al lui Manchester United și al naționalei Angliei a avut un , dar pe care l-a pierdut. A fost luat în râs și mulți i-au ținut morală pe această temă, lucru care s-a întâmplat și în cadrul documentarului care vorbește despre evoluția sa profesională. Acesta va fi lansat oficial pe 26 septembrie.

Producția formată din 8 episoade oferă acces la viața de zi cu zi a familiei cunoscutului sportiv, care locuiește într-un conac din Cheshire. Cea care l-a demascat legat de un eveniment din trecut este chiar partenera de viață. Soția cunoscutului antrenor a făcut o dezvăluire de senzație în pelicula intitulată „The Real Rooneys”.

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Concret, în trailerul lansat de Disney+ a ieșit la iveală un moment în care femeia îi reproșează că petrecere prea mult timp cu prietenii, în contextul în care se aflau în concediu. Cei doi ajung să se certe preț de câteva minute. „Ar trebui să fie o vacanță în familie. Nu poți continua să faci ceea ce faci”, este reproșul primit de Wayne Rooney de la partenera sa, Coleen.

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Următorul cadru îl arată pe fostul fotbalist vizibil jenat de respectiva situație, în timp ce este filmat în propria casă. „Manualul pentru canapea… sunt deja la a treia carte”, spune sportivul care beneficiază de o susținere uriașă de la soția sa. Cuplul se cunoaște încă din copilărie și are o relație de lungă durată.

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Wayne Rooney, viață haotică cu patru băieți

În același documentar Wayne Rooney se întreabă de ce a făcut copii. Se plânge că are o existență foarte haotică de când este tată, el fiind părintele a patru băieți. Kai (16 ani), Klay (13 ani), Kit (10 ani) și Cass (8 ani) sunt crescuți în cea mai mare parte de mama lor. Copiii au parte de un suport major și de la figura paternă.

Fostul fotbalist recunoaște că nu mai vrea să aducă pe lume încă un urmaș. Mai mult, a luat o decizie radicală și a ajuns pe mâinile medicilor. A recurs la o intervenție ireversibilă și și-a făcut vasectomie. Această intervenție chirurgicală este o metodă contraceptivă permanentă pentru bărbați. Ea blochează sau taie canalele care transportă spermatozoizii.

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În altă ordine de idei, soția fostului jucător are propria linie de modă la nivel global cunoscută drept „Primark Presents by Coleen”. De asemenea, a lansat și o gamă de produse dedicate unui stil de viață mai sănătos. Coleen Rooney a semnat această afacere un parteneriat cu Applied Nutrition. În plus, activează în televiziunea britanică.