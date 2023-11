Wayne Rooney, despre dependența sa de alcool: ”Am băut până am leșinat”

Wayne Rooney a discutat din nou despre problemele pe care le-a avut cu consumul de alcool în primii săi ani ca fotbalist. Actualul antrenor al celor de la Birmingham City și golgheterul naționalei Angliei cu 53 de goluri în 120 de partide, a împărtășit din nou amănunte dureroase din viața sa, în special despre dependența de alcool.

Wayne Rooney, despre dependența sa de alcool

Manchester United, D.C. United și Derby County a vorbit cu fostul jucător de rugby Rob Burrow despre lupta sa cu problemele de sănătate mintală și a recunoscut în podcastul ”Seven” al BBC că ”a băut până aproape că a leșinat”, atunci când trecea prin momente grele

”Am avut o mulțime de provocări diferite, atât pe teren, cât și în afara terenului, iar eliberarea mea a fost alcoolul”, a explicat Wayne Rooney când a fost întrebat cum a trecut peste momentele dificile din viața lui. ”Când aveam 20 de ani, am petrecut câteva zile acasă și nu am ieșit din casă. Am băut până nu am leșinat”, povestește Wayne Rooney, potrivit

profundă în acea perioadă și încerca să evite pe toată lumea. ”Nu am vrut să fiu în preajma oamenilor pentru că uneori te simți jenat, iar alteori simți că i-ai dezamăgit”, a explicat antrenorul în vârstă de 38 de ani. Fostul mare atacant recunoaște că s-a refugiat în alcool pentru că nu a dorit să apeleze la oameni pentru ajutor.

”Nu știam cum să mai fac față problemelor, așa că am ales alcoolul pentru a încerca să mă ajute să trec peste. În cele din urmă nu știam cum altfel să mă descurc, așa că am ales alcoolul pentru a încerca să mă ajute să trec peste asta. Erau oameni acolo cu care puteam vorbi, dar m-am hotărât să ii implic. Am încercat să mă ocup singur de această problemă.

Când faci asta și nu ceri ajutorul, poți să rămâi cu adevărat în groapă… și eu am fost așa câțiva ani”, avertizează fotbalistul născut în Liverpool. Din fericire pentru Rooney, anii au trecut și, implicit, a venit și vremea maturizării, astfel că acum antrenorul lui Birmingham mărturisește că nu ar mai avea o problemă să vorbească cu cineva despre problemele personale.

”Din fericire, acum nu mai îmi e frică să merg să vorbesc cu oamenii despre unele probleme pe care le pot avea”, a fost mesajul lui Rooney. Fostul atacant a dorit, astfel, să fie drept un exemplu de ”așa nu” pentru tineri, pe care-i sfătuiește să nu cadă în patima alcoolului și să ceară ajutor familiei sau prietenilor, dacă se simt neputincioși.

Rob Burrow, cel cu care a discutat Wayne Rooney în acest podcast, este bolnav de scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă. Văzând adevăratele probleme cu care se pot confrunta unii oameni, Rooney a recunoscut că ceea ce simțea el în tinerețe nu era cu adevărat dramatic. De fapt, Rooney nu putea să facă față faptului că e celebru, o situație des întâlnită în rândul vedetelor.

Podcastul ”Seven” de pe BBC a fost lansat de Rob Burrow alături de soția sa Lindsey. În acest podcast sunt intervievate șapte personalități ale sportului, care primesc șapte întrebări dificile. Rooney a recunoscut că modul în care Burrow reușește să se împace cu boala sa ar trebui să inspire pe toată lumea.