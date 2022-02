Faţa nevăzută a succesului în fotbal! Dezvăluirile cutremurătoare ale lui Wayne Rooney: “Mă închideam în casă şi beam două zile! Furia mă ducea la explozie”

La nici 17 ani, Wayne Rooney debuta în Premier League, la Everton, şi devenea rapid puştiul-minune al fotbalului englez. După doi ani, în 2004, ajungea la Manchester United, la scurt timp după prestaţiile uluitoare de la Europeanul din Portugalia. Succesul rapid şi-a spus imediat cuvântul, iar acum, după atâţia ani, a dezvăluit lupta pe care o ducea zi de zi.

Wayne Rooney face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzul de alcool, în presa din Anglia: “A fost foarte greu pentru mine”

Cu mai puţin de o săptămână înainte de premiera documentarului de pe Amazon Prime, a oferit un amplu interviu în The Times. Legendarul atacant a povestit că i-a fost foarte greu să facă pasul de la un junior talentat la vedeta naţionalei Angliei.

“Nu am fost pregătit să trec de la un jucător de 16 ani, în Premier League, la nivelul de fotbalist internaţional. Nu m-am gândit niciodată la cealaltă parte din ceea ce înseamnă să fii fotbalist.

Nu eram pregătit pentru acea viaţă. Mi-a luat foarte mult timp ca să mă obişnuiesc şi să-mi dau seama cum pot face faţă. Era ca şi cum eşti aruncat într-un loc în care nu te simţi confortabil. A fost foarte greu pentru mine”, şi-a început Wayne Rooney seria destăinuirilor.

“Când mă închideam în casă, uitam de tot”

După transferul la , Wayne Rooney a intrat pe un drum al pierzaniei, fiind afectat de toată nebunia din jurul său. Jucătorul se închidea în casă, în zilele libere, şi consuma alcool, modul acestuia de a trece peste momentele mai dificile.

“Erau momente când primeam două zile libere şi mă închideam în casă şi beam. Doar asta făceam, încercam să-mi iau toate de pe cap. Mulţi ştiu că-mi place să mai beau un pahar uneori sau să ies în oraş, dar atunci lucrurile stăteau altfel.

Era o întreagă acumulare de chestii. Presiunea de a juca pentru ţara ta, de a juca la Manchester United, ceea ce scriau ziarele despre viaţa mea. Încercam să facă faţă presiunii şi să-mi dau seama ce trebuie să fac.

Când creşti în case sociale, niciodată nu mergi să vorbeşti cu cineva despre problemele tale. Mereu găseşti un mod de a face faţă. Preferam să fac asta, nu să stau de vorbă cu cineva. Când mă închideam în casă, uitam de tot”.

Alcoolul i-a afectat jocul lui Wayne Rooney

Consumul de alcool i-a afectat jocul lui Wayne Rooney şi îl făcea să fie mai nervos pe teren. Cu toate acestea, fostul internaţional englez a susţinut că nu a ajuns niciodată beat la antrenamente.

“În primii ani ai carierei, jucam cu multă furie şi primeam aiurea cartonaşe roşii. Furia era prezentă de fiecare dată când beam. Furia mă ducea la explozie.

Când se întâmpla ceva rău, de fiecare dată era implicată şi băutura. Eram agresiv şi furios când eram copil, iar aceste lucruri au devenit evidente când mi-am început cariera. Aveam probleme şi trebuia să le rezolv.

Acum, relaţia mea cu băutura este ok, nu e o problemă. Mai beau uneori un pahar, dar nu aşa cum obişnuiam. Nu aşa cum se întâmpla când jucam. Totul e sub control.

Nu am ajuns niciodată în momentul în care să mă gândesc că sunt alcoolic. Dacă aveam câteva zile libere, gândeam mereu aşa: ‘ok, am câteva zile în care pot să uit totul’. Niciodată nu am venit beat la antrenamente”, a explicat fostul mare atacant al Angliei şi al lui Manchester United.