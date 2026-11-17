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Fostul internațional englez Wayne Rooney (41 de ani) a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut când se afla la un nivel extraordinar din punct de vedere sportiv. Cel mai bun marcator din istoria lui Manchester United a dezvăluit că s-a gândit inclusiv la sinucidere în 2009, când avea doar 23 de ani.

Wayne Rooney, dezvăluiri cutremurătoare

Wayne Rooney a dezvăluit că trecut printr-o perioadă cumplită din punct de vedere mental, deși se afla la un nivel extraordinar ca fotbalist. „Mă închideam în casă timp de două zile doar ca să beau. Și asta se întâmpla, probabil, în cea mai bună perioadă a carierei mele, din punct de vedere sportiv. Aveam câteva zile libere, mergeam acasă, mă așezam într-o cameră de recreere și beam timp de două zile. Dimineața, mă trezeam și mergeam la antrenament.

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Am ajuns într-un punct în care m-am gândit la sinucidere; pur și simplu nu voiam să fiu în preajma nimănui. Nu voiam să văd oameni prin magazine. M-am simțit mereu în largul meu pe terenul de fotbal, la antrenamente, dar în orice altă privință îmi era extrem de greu.

Chiar dacă știam în ce poziție mă aflam, a fost greu de recunoscut, te simți mai puțin bărbat”, a dezvăluit englezul în cadrul unui podcast, citat de publicația . Aceste lucruri s-ar fi întâmplat în 2009, când Rooney avea 23 de ani și primul său fiu, Kai, tocmai se născuse.

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Wayne Rooney, carieră fabuloasă la cel mai înalt nivel

Lansat în fotbal de Everton, Wayne Rooney a „explodat” cu adevărat la turneul final al EURO 2004, unde a marcat de 4 ori la vârsta de 18 ani. În vara acelui an, acesta era achiziționat de , clubul unde avea să scrie istorie, cu 20 de milioane de lire sterline, un record la acel moment pentru un fotbalist sub 20 de ani. Când s-a transferat la United, Rooney era văzut drept cel mai bun tânăr jucător din lume, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

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Chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul celor doi coloși, englezul a avut o carieră fabuloasă, cucerind UEFA Champions League și 5 titluri de campion alături de Manchester United. Acesta este cel mai bun marcator din istoria „diavolilor”, cu 253 de reușite în toate competițiile, iar până în 2023 a fost și golgheterul all-time al naționalei Angliei, cu 53 de goluri. Rooney a fost depășit atunci de , care între timp a ajuns la 93 de reușite în tricoul Angliei.

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După plecarea de la United, în 2017, a revenit la Everton, iar spre finalul carierei a mai evoluat pentru gruparea americană D.C. United, dar și la Derby County, echipă la care și-a început cariera de antrenor. Le-a mai pregătit pe D.C. United și Birmingham City, iar cea mai recentă experiență pe banca tehnică a fost la Plymouth Argyle, formație care l-a demis în decembrie 2024. Rooney a afirmat recent că antrenoratul nu mai reprezintă o prioritate, dorința sa fiind de a se concetra pe cariera de analist.