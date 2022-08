Wayne Rooney îl face praf pe Cristiano Ronaldo și cere măsuri dure la Manchester United – Liverpool: “Îl poți lăsa pe margine”

Antrenorul „diavolilor roșii”, Erik ten Hag a purtat o discuție cu starul portughez, iar Cristiano Ronaldo va rămâne cel mai probabil la United. Lusitanul este criticat dur de o legendă a formaţiei de pe “Old Trafford”.

Wayne Rooney îi cere lui Erik ten Hag să îl lase pe bancă pe Cristiano Ronaldo la derby-ul cu Liverpool

Cristiano Ronaldo are un început slab de sezon, iar .

Fostul mare golgheter al lui United consideră că Ronaldo ar trebui să fie rezervă la derby-ul cu Liverpool: „Nu l-aș folosi pe Cristiano Ronaldo, nici pe Marcus Rashford. Dacă eram în locul lui ten Hag, principala mea preocupare era să am jucători plini de energie pe teren, iar faptul că United a eșuat în încercarea de a aduce un număr 9 înseamnă că s-au bazat pe Ronaldo cu Brentford, chiar dacă el nu s-a antrenat cu echipa”.

Englezul e de părere că Ronaldo nu este 100% din punct de vedere fizic și ar fi indicat să stea pe bancă: „Pare că mai are nevoie de timp. Ten Hag are nevoie de energie din partea jucătorilor iar asta înseamnă că îl poți lăsa pe margine pe Ronaldo”, a spus Rooney pentru The Times.

Derby-ul dintre Manchester United și Liverpool are loc luni, 22 august, de la ora 22:00 și este cel mai important meci din Premier League.

Erik ten Hag neagă plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United

Antrenorul lui Manchester United a .

”Nu asta ne spune”, a fost răspunsul olandezului la întrebarea lui Gary Neville și Jamie Carragher.

Manchester United a pierdut cu 4-0 în fața lui Brendford, iar antrenorul a dezvăluit că și-ar fi dorit să ia o măsură drastică la pauză: ”Ar fi trebuit să-i înlocuiesc pe toți cei 11 care au fost pe teren”.

Cristiano Ronaldo nu a avut nicio realizare în primele două etape din Premier League, iar presa din Anglia vorbește despre o ruptură între lusitan și Erik ten Hag.