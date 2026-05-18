Legenda lui Manchester United a ajuns de urgență la spital!

Veste cumplită pentru unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui Manchester United! A ajuns la spital și ar putea fi operat. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat.
Dragos Petrescu
18.05.2026 | 10:45
Wayne Rooney a ajuns la spital după o sesiune de antrenament cu Jordan Pickford, portarul Angliei // FOTO: BBC Sports
Wayne Rooney (40 de ani), fostul atacant legendar al celor de la Manchester United, a ajuns de urgență la spital. Motivul pentru care s-a ajuns la internare l-a reprezentat o sesiune de antrenament, pe care ex-fotbalistul englez a susținut-o alături de Jordan Pickford, portarul echipei naționale, ca parte a emisiunii pe care o moderează la BBC Sports. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Rooney ar putea fi operat.

Conform celor de la The Mirror, Rooney a suferit o lovitură extrem de dură la mâna stângă, iar imediat după ce s-a produs acest eveniment, englezul a fost transportat la spital. Incidentul a avut loc la o sesiune de antrenament, susținută alături de Jordan Pickford, goalkeeper-ul lui Everton și al selecționatei „Three Lions”. În cadrul respectivei sesiuni, cei doi au luat parte la diferite probe sportive destinate portarilor, iar imaginile urmau să fie redate în cadrul emisiunii „The Wayne Rooney Show” de la BBC Sports.

În cele din urmă însă, aceste cadre nu au mai apărut, dat fiind faptul că gazda show-ului a suferit o accidentare nefericită în momentul în care a încercat să salveze un penalty executat de Pickford. În momentul de față, Rooney este internat în spital, iar luni, 18 mai, în urma investigațiilor amănunțite, va afla dacă va fi supus sau nu unei intervenții chirurgicale.

Wayne Rooney este liber de contract din 2024

Odată ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist, eveniment care s-a produs în vara anului 2021, Wayne Rooney a urmat meseria de antrenor, în CV-ul sau regăsindu-se echipe precum Derby County, D.C. United, actuala echipă a internaționalului român Louis Munteanu, Birmingham City, iar ultima experiență pe banca tehnică a avut loc în 2024, când englezul a condus-o pe Plymouth Argyle.

În prezent, Rooney este analist sportiv și gazda show-ului care îi poartă numele la BBC Sports, însă nu și-a încheiat socotelile cu meseria de antrenor. Acesta a declarat în ultimele luni că așteaptă o ofertă potrivită pentru a se întoarce pe banca tehnică și speră că următoarea propunere să vină de la un club din Premier League, unde până în momentul de față, nu a avut ocazia să antreneze.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
