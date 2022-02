Wayne Rooney nu are încredere în Cristiano Ronaldo: ”Manchester United nu va termina Premier League în Top 4”

Previziunea fostului star de pe Old Trafford ar însemna de pe Old Trafford, în condițiile în care rămânerea sa este condiționată de participarea în ediția viitoare a Champions League.

Conducătorii clubului încearcă să-și asigure viitorul și pregătesc o în vară pentru a compensa o eventuală dezertare a lusitanului.

Wayne Rooney anunță apocalipsa pentru Manchester United și Cristiano Ronaldo

Golgheterul all-time al lui Manchester United, Wayne Rooney, este convins că fosta sa echipă nu va reuși să termine sezonul între primele patru și pune acest lucru pe seama disensiunilor din vestiarul condus de Cristiano Ronaldo.

”United nu va câștiga campionatul în următorii doi sau trei ani. Să fim sinceri, sunt departe. City și Liverpool sunt la un alt nivel. Nu a existat această stabilitate la club. Există o decizie de luat la sfârșitul sezonului și trebuie să fie cea corectă.

Va fi dificil pentru ei să intre în primele patru acum. Puteți vedea că încrederea este scăzută din cauza problemelor din jurul clubului. Performanțele nu au fost grozave. Jucătorii trebuie să-și arate caracterul, că sunt împreună și luptă pentru club. Au fost meciuri în care nu am văzut asta și, dacă vor continua așa, nu cred că vor ajunge în primele patru”, a declarat Rooney, conform .

Plecarea lui Ronaldo în 2009, începutul dezastrului

Fostul internațional englez crede că problemele cu care se confruntă Manchester United acum au la bază decizii haotice luate de conducere în urmă cu mai bine de zece ani, atunci când i-a lăsat să plece pe Cristiano Ronaldo și Carlos Tevez.

”L-am vândut pe Tevez și apoi l-am vândut pe Ronaldo. Eu am fost singurul jucător de nivel înalt care am rămas. Am intrat în biroul lui Alex Ferguson și i-am spus: ‘Care este planul aici? Am adus doi tineri jucători englezi care nu au confirmat’. Îmi amintesc că răspunsul lui Alex Ferguson a fost ‘ieși din biroul meu’.

Când te uiți în urmă, cred că Alex Ferguson știa unde se duce clubul și a ieșit de acolo cât a putut de repede. Manchester United încă plătește acele greșeli”, a continuat Wayne Rooney.

United, cheltuieli uriașe în ultimii 10 ani

Manchester United este dintre cele care activează în cele mai puternice cinci campionate europene, cheltuind enorm în ultimii 10 ani, timp în care a câștigat doar cinci trofee, dar niciunul pe plan extern.

Conform unui studiu, ”diavolii roșii” au cheltuit, în ultimul deceniu, 1,3 miliarde de lire sterline (aproximativ 1,54 miliarde de euro) pentru a aduce jucători și a încasat 397 de milioane de lire sterline (circa 471 de milioane de euro).

În această perioadă, formația de pe Old Trafford a cheltuit sume exorbitante pentru aducerea unor jucători precum Paul Pogba, Harry Maguire, Jadon Sancho și Fred, care nu au confirmat așteptările.