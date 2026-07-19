Wayne Rooney s-a ținut de cuvânt și a înlocuit mingea de fotbal cu vâslele! Imagini hilare cu legenda lui Manchester United la New York. Video

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Wayne Rooney (40 de ani), fostul atacant legendar al lui Manchester United și al naționalei Angliei și-a respectat promisiunea făcută în timpul și a vâslit pe râul Hudson din New York, alături de Joe Hart (39) și Micah Richards (38), colegii săi de la BBC Sport. Episodul s-a viralizat rapid în mediul online, iar Rooney s-a dovedit a fi un om de cuvânt, dat fiind faptul că această provocare a apărut în urma unui pariu.

Wayne Rooney a vâslit pe râul Hudson după pariul de la CM 2026!

Totul a început în optimile de finală ale turneului turneului final din SUA, Canada și Mexic, atunci când fostul fotbalist a promis că va vâsli pe râul Mersey, din Anglia, în cazul în care Norvegia va învinge Brazilia, asta ca un tribut pentru celebrii suporteri nordici, care au devenit populari în întreaga lume datorită modului lor de a celebra victoriile favoriților. Într-un final, selecționata lui Stale Solbakken a reușit performanța, învingând gruparea „Carioca” cu scorul de 2-1, iar Rooney a confirmat în timpul transmisiunii live a emisiunii de pe BBC Sport că își va onora angajamentul. De asemenea, înainte ca provocarea să aibă loc, chiar și Haaland a avut un mesaj video pentru Rooney, prin intermediul căruia i-a amintit englezului de pariul făcut.

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Evenimentul comic s-a întâmplat în cele din urmă, doar că locul a fost modificat, astfel că fostul internațional englez a luat vâslele în brațe direct la New York, pe râul Hudson. Acesta nu a fost însă singur, ci alături de Joe Hart și Micah Richards, actualii colegii de platou și foști coechipieri la prima reprezentativă „Three Lions”. Imaginile din barcă cu cei trei au stârnit amuzamentul fanilor, iar la final, Rooney a declarat că i-a făcut mare plăcere să ia parte la o astfel de experiență: „Mi-a plăcut la nebunie. Suporterii au fost fantastici, am făcut-o din respect pentru ei”.

Wayne Rooney – A man of his word! — BBC Sport (@BBCSport)

Anglia va da piept cu Franța în finala mică de la CM 2026

După ce a trecut de Brazilia, , în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, meci care a dus, în cele din urmă, la eliminarea scandinavilor. Partida a fost decisă în cele două reprize suplimentare, scor 2-1 (1-1 după 90 de minute), în favoarea englezilor, Jude Bellingham fiind omul care a marcat ambele goluri ale trupei lui Thomas Tuchel.

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Chiar și așa, gruparea „Three Lions” nu a obținut biletele pentru marea finală. În penultimul act împotriva campioanei en-titre Argentina, englezii au condus cu 1-0 până în minutul 85, dar sudamericanii au revenit din nou spectaculos și au reușit să întoarcă rezultatul (1-2). Astfel, englezii vor da piept cu Franța în finala mică, meci ce va avea loc sâmbătă seară, de la ora 00:00 (ora României), miza fiind medalia de bronz.