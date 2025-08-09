Weekend canicular cu nopți tropicale în aproape toată țara. ANM a emis cinci avertizări meteo. Harta județelor afectate

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 9 august, nu mai puțin de cinci avertizări meteo. Cele mai multe, de cod galben și portocaliu, vizează vremea caniculară din acest weekend, când temperaturile vor ajunge aproape de 40 de grade, iar nopțile vor deveni tropicale.

Caniculă și nopți tropicale în vestul țării

ANM a emis sâmbătă o atenționare meteorologică de cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. Atenționarea, valabilă pentru ziua de sâmbătă, vizează județele din vestul și sudul țării. Aici, meteorologii avertizează, cu minime de 23 grade noaptea.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor fi tropicale. „Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade”, se arată în atenționarea

ANM avertizează că duminică va fi o zi de foc

Pentru ziua de duminică prognoza meteorologilor este și mai dură. Zonele afectate de caniculă se vor răspândi, fiind afectat acum și centrul țării. iar nopțile vor rămâne tropicale.

Astfel, mai multe județe vor intra acum sub un cod portocaliu de caniculă.

„Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, se arată în atenționarea ANM.

Pentru jumătate din țară, duminică va fi o zi de cod galben de caniculă.

„Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală”, se arată în cea de-a doua atenționare emisă de către ANM pentru ziua de duminică.

Vreme caniculară și în ziua de luni

Ultimele două alerte emise de către ANM sunt pentru ziua de luni. În data de 11 august avem atenționare de cod portocaliu de caniculă doar în patru județe din sudul țării și cod galben în restul județelor din Muntenia.

„Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38…40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, se arată în Codul Portocaliu transmis de ANM pentru ziua de luni.

ANM precizează că restul județelor din sudul țării se vor afla sub cod portocaliu de caniculă.

„Luni (11 august), în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei și zona continentală din sudul Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade”.