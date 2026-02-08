Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj: jucătorul a rămas fără tricou. Video

ADVERTISEMENT

Borussia Monchengladbach și Bayer Leverkusen s-au întâlnit sâmbătă seară în derby-ul etapei cu numărul 21 din Bundesliga, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. În repriza secundă, jucătorii celor două formații au fost implicați într-un conflict, totul pornind de la un gest făcut de fotbalistul gazdelor, Kevin Stoger.

Weekend cu scandal în fotbal! Ce s-a întâmplat în Germania cu puțin timp înainte de CFR – U Cluj

În minutul 68 al partidei dintre Monchengladbach și Leverkusen, Kevin Stoger și Exequiel Palacios au fost implicați într-un conflict la marginea terenului. Germanul l-a prins de tricou pe adversarul său în primă fază, după care i l-a smuls, iar jucătorii ambelor formații au sărit în ajutorul coechipierilor.

Spre deosebire de , la duelul din Germania nu s-a lăsat cu cartonașe roșii, cei doi fotbaliști fiind sancționați de „central” doar cu câte un galben. Scorul final al meciului, 1-1, fusese stabilit încă de la pauză. Gazdele au deschis scorul prin Engelhardt, în timp ce oaspeții au egalat prin autogolul lui Sander.

Pe cine va întâlni Bayer Leverkusen în UEFA Champions League

Rezultatul de sâmbătă poate fi considerat unul pozitiv pentru cei de la Monchengladbach, care sunt implicați în lupta pentru evitarea retrogradării. De cealaltă parte, Bayer Leverkusen este implicată în bătălia pentru locurile de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Kasper Hjulmand ocupă momentan locul 5, la 3 puncte în urma celor de la VfB Stuttgart.

Echipa are un meci în minus, deoarece . În actuala stagiune din cea mai importantă competiție inter-cluburi, , unde se vor lupta pentru calificarea în optimi cu grecii de la Olympiacos, partidele urmând să se dispute pe 18 și 24 februarie.