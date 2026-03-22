Weekend de coșmar pentru oamenii de bază ai lui Mircea Lucescu înainte de barajul Turcia – România. Starurile lui Montella, în formă mai bună

ADVERTISEMENT

Cei doi selecționeri și-au ales jucătorii pe care se vor baza în duelul de la Istanbul, iar diferențele dintre evoluția pe care au avut-o tricolorii și fotbaliștii turci este una vizibilă. Andrei Rațiu și Ionuț Radu au pierdut meciurile lor din campionatul Spaniei, Radu Drăgușin a fost rezervă la Tottenham, iar doar în prima repriză pentru PSV. De cealaltă parte, Yildiz a făcut spectacol pentru Juventus, iar Arda Guler a fost unul dintre cei mai buni de la Real Madrid.

Probleme mari pentru România înainte de barajul cu Turcia. Cum s-au descurcat stranierii chemați de Mircea Lucescu

Situația jucătorilor pe care Mircea Lucescu se bazează pentru barajul cu Turcia nu este tocmai una îmbucurătoare. Dennis Man, cel de la care se așteaptă mulți fani ai României să fie omul decisiv în duelul de la Istanbul, a stat pe teren doar în prima repriză a meciului dintre Telstar și PSV, terminat cu victoria gazdelor, 3-1. Atacantul a fost apatic și nu a avut vreun moment de inspirație în care să pună în pericol poarta adversă.

ADVERTISEMENT

O altă problemă pentru selecționer este reprezentată de Radu Drăgușin, cel care a fost doar rezervă pentru Tottenham în meciul pierdut cu Nottingham Forest, 0-3, asta după ce în ultimul timp Igor Tudor s-a bazat pe el. Singurul aspect pozitiv ar putea să fie reprezentat de Andrei Rațiu, integralist în meciul dintre Barcelona și Rayo Vallecano, partidă în care a primit cea mai mare notă dintre jucătorii de câmp ai echipei sale.

7,5 a fost nota primită de Andrei Rațiu pentru evoluția din meciul cu Barcelona.

Fotbaliștii din SuperLiga nu s-au descurcat nici ei mai bine. Bancu, eliminat, Bîrligea printre cei mai slabi

Ultima etapă din SuperLiga nu a fost una inspirată pentru internaționalii români. Nicușor Bancu a fost titular în partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, 0-1, și a fost eliminat în prelungirile primei reprize pentru o intrare foarte tare la Maxime Sivis, însă coechipierii săi au reușit să țină de rezultat și să plece cu toate cele 3 puncte de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Nici Daniel Bîrligea nu a avut o evoluție reușită în victoria pe care FCSB a obținut-o, 1-0, cu UTA Arad. Atacantul care este așteptat să fie titular în formația tricolorilor a părut lipsit de inspirație și în momentele când putea să producă pericol a fost blocat ușor de adversari.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea are 13 goluri în 37 de meciuri din acest sezon.

Ionuț Radu, parte dintr-un meci incredibil. Celta Vigo a pierdut după ce a avut 3-0, iar românul a terminat partida accidentat

pe care Celta Vigo a suferit-o, 3-4, cu Deportivo Alaves, asta după ce scorul în minutul 37 arăta un neverosimil 3-0 pentru trupa gazdă. A urmat însă un reviriment incredibil pentru oaspeți, care au marcat prima dată înainte de pauză, după care până în minutul 78 au reușit să întoarcă scorul. Ionuț Radu, precum întreaga sa defensivă, a fost considerat a fi unul dintre vinovați, fiind notat cu 5,1 pentru evoluția avută.

Veștile proaste pentru Mircea Lucescu au venit și după fluierul final. Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu a suferit o accidentare și va avea nevoie de un RMN, dar selecționerul și-a luat deja gândul de la portarul din La Liga și a chemat înlocuitor, pe Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova. În aceste condiții, poarta României pare că o să fie asigurată de Marian Aioani, jucătorul celor de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Vedetele naționalei Turciei au fost la cel mai înalt nivel

Etapa din campionatul Turciei a fost amânată, tocmai pentru ca jucătorii lui Vincenzo Montella, cei convocați, să fie proaspeți pentru duelul cu România. Totuși, pentru tricolori nu au fost vești bune nici așa, pentru că vedetele Turciei au fost la nivel înalt pentru echipele lor. Kenan Yildiz, decarul lui Juventus, a marcat un gol excelent pentru gruparea torineză în egalul cu Sassuolo.

De cealaltă parte, Hakan Calhanoglu a fost metronomul de la mijlocul terenului pentru Interul lui Cristi Chivu în meciul cu Fiorentina, iar Arda Guler și-a arătat clasa pentru Real Madrid la partida cu Atletico Madrid, din campionatul Spaniei, iar cei 3 sunt așteptați să fie titulari în formula gândită de selecționerul italian al naționalei Turciei.

Cum ar putea să arate România pentru barajul cu Turcia

În cadrul emisiunii Giovanni Show, Horia Ivanovici și Giovanni Becali au creionat cum ar putea să arate primul 11 pe care Mircea Lucescu se va baza pentru duelul de la Istanbul. De menționat că echipa a fost făcută înainte de accidentarea lui Ionuț Radu, iar acum lupta va fi dată între Marian Aioani, de la Rapid, Cătălin Căbuz, de la FC Argeș, și Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, acesta din urmă fiind chemat în locul fotbalistului lui Celta Vigo.

„(n.r. – Cine intră în poartă? Ionuț Radu?) Normal. (n.r. – Dreapta, Rațiu, nu avem ce să discutăm) Da, sigur. (n.r. – Stânga? Sunt doi Bancu și Ciubotaru) Bancu. (n.r. – Centrali? Eu zic Drăgușin – Burcă) Eu zic Drăgușin și Rus. După cum a jucat Rus… Burcă unde a jucat? În China… Știi ce rezultate are echipa lui Burcă? Nu știi. Echipa lui Rus (n.r. – U Craiova) știm ce rezultate are. (n.r. – Mircea Lucescu o să joace 4-2-3-1) Hai că îți zic eu echipa.

Pe linia de fund ne-am lămurit. Ăia trei din față nu se discută. Sunt Bîrligea în centru, Man, în dreapta, Mihăilă, în stânga. Ianis Hagi, în spatele lor. Iar la închidere, Răzvan Marin și căpitanul, Nicușor Stanciu. E clară”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”. „Eu zic Vlad Dragomir și Răzvan Marin, fără Stanciu titular”, a fost părerea lui Horia Ivanovici.