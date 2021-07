Weekend de vis pentru iubitorii sportului. Finalele Euro 2020, Wimbledon, Copa America și NBA. Plus Supercupa și Turul Franței

Finalul de săptămână se anunță unul cu adevărat ocupat pentru iubitorii sportului. Fie că preferă tenisul, fotbalul, baschetul, sau chiar sporturile de contact. Toată lumea va fi răsfățată într-un weekend cum de mult nu a mai fost

Anglia – Italia, ultimul act de la Euro 2020, finalele de la Wimbledon, meciul 3 dintre Milwaukee Bucks – Phoenix Suns, finala NBA, Messi înfruntă Brazilia pentru trofeul Copa America, super revanșa lui Conor McGregor în fața lui Dustin Poirier. Toate în următoarele 48 de ore. Bonus pentru microbiștii români, Supercupa României, pe Arena Națională, între CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Weekend de vis la TV pentru iubitorii sportului. Toate evenimentele pe care le pot urmări în următoarele 48 de ore

FANATIK îți oferă toate detaliile despre super evenimentele care vor avea loc în weekend. Cele mai importante date, programul complet, dar și cine va transmite la TV. Primul dintre mult așteptatele evenimente este finala Wimbledon de la feminin.

Finala feminină de la Wimbledon 2021: Ashleigh Barty – Karolina Pliskova (Eurosport, sâmbătă, ora 16:00)

Karolina Pliskova speră să obțină primul ei titlu de Grand Slam, care să întregească o carieră excepțională. Nu va avea o misiune ușoară, în fața liderului mondial, Ashleigh Barty. Și australianca este pentru prima dată în ultimul act la Wimbledon. Dar are deja un titlu major, Roland Garros 2019.

Supercupa României: CFR Cluj – Universitatea Craiova (Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport, sâmbătă, ora 20:00)

De la tenis se trece la fotbal. Se acordă primul trofeu din noul sezon în fotbalul românesc. CFR Cluj și Universitatea Craiova își dispută Supercupa României, pe Arena Națională. Marius Șumudică va debuta astfel la CFR Cluj într-un meci oficial.

Finala Copa America, o nouă șansă pentru Messi să mai scrie o pagină de istorie! Vrea trofeul cu Argentina, dar înfruntă Brazilia

Finala Copa America: Argentina – Brazilia (nu este transmis la TV în România, duminică, ora 03:00)

Messi versus Neymar, în finala Copa America. Nu putea exista un afiș mai bun pentru finala competiției, care se dispută chiar în Brazilia. O nouă șansă pentru Leo Messi de a câștiga un trofeu major alături de naționala “pumelor”. Partida nu este transmisă de niciun post TV din România, dar microbiștii vor încerca să dea lovitura pe stream-uri.

UFC: Conor McGregor – Dustin Poirier 3. (nu este transmis la TV în România, duminică, în jurul orei 05:00)

A treia luptă dintre Conor McGregor și Dustin Poirier se anunță și cea mai interesantă. Trufașul irlandez este disperat să își ia revanșa după înfrângerea suferită la începutul acestui an, în UFC 257. McGregor câștigase primul său duel cu Poirier, în 2014, gala UFC 178. A treia luptă dintre cei doi, gala UFC 264, este la Las Vegas. Startul este programat duminică, ora 03:00 AM a României. Dar McGregor – Poirier, main event-ul, va începe în jurul orei 05:00 AM.

Finala masculină de la Wimbledon 2021: Novak Djokovic – Matteo Berrettini (Eurosport, duminică, ora 16:00)

Novak Djokovic este gata să scrie o nouă pagină în istoria tenisului. și caută titlul major cu numărul 20. I-ar egala pe Roger Federer și Rafa Nadal în fruntea acestei ierarhii. Îl are adversar pe Matteo Berrettini, un italian în mare formă, dar care se află la prima apariție într-o finală de Grand Slam. Un nou spectaculos duel al generațiilor în sportul alb.

Finala Euro 2020, cel mai important eveniment pentru iubitorii fotbalului. Anglia înfruntă Italia, pe Wembley

Finala Euro 2020: Anglia – Italia (ProTV, duminică, ora 22:00)

Euro 2020, competiție care nu s-a mai putut disputa anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, a ajuns la final. În ultimul act, programat duminică de la ora 22:00, pe Wembley, . Va rămâne trofeul continental “acasă”, așa cum visează britanicii, sau aceștia vor trebui să accepte în cele din urmă că toate drumurile merg la Roma? Inclusiv în cazul Euro 2020.

Meciul 3 din finala NBA: Milwaukee Bucks – Phoenix Suns (Telekom Sport, luni, ora 03:00)

Pentru cei care nu au somn înainte de startul unei noi săptămâni și preferă un weekend prelungit, meciul 3 al finalei NBA ar fi cel mai potrivit eveniment. Phoenix Suns este marea surpriză a acestui sezon, iar formația din Arizona a început perfect și finala cu Bucks, în care conduce cu 2-0. Dar Antetokumbo nu poate renunța așa ușor la inelul de campion și promite revanșa, mai ales că seria se mută în Milwaukee.

Iar dacă toate aceste evenimente nu v-au convins că acesta este un weekend pe care trebuie să îl dedicați sportului… atunci mai aveți o variantă care vă poate umple programul pe sfârșitul de săptămână. Sâmbătă și duminică sunt programate etapele 14 și 15 din Turul Franței, competiție transmisă de Eurosport.

Sâmbătă, etapa pleacă de la minunatul Carcassone, într-o etapă favorabilă pentru puncheori. Iar duminică avem o etapă de munte care ar putea cântări decisiv în stabilirea învingătorului din Marea Buclă. Startul transmisiunilor în direct este de la 13:20, în ambele zile.