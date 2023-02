Weekend european 17-20 februarie. Azi se joacă Sassuolo – Napoli. Programul complet și televizările din La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1

Sassuolo – Napoli în Serie A, Monchengladbach – Bayern Munchen în Bundesliga și Osasuna – Real Madrid în La Liga se anunță a fi partidele considerate la vârf din weekend-ul european 17-20 februarie. În niciunul dintre cele patru campionate de top (Serie A, La Liga, Bundesliga și Ligue 1) nu există o ciocnire între echipe aflate pe podium.

Sassuolo – Napoli, Monchengladbach – Bayern Munchen și Osasuna – Real Madrid se desprind ca fiind cele mai interesante jocuri din weekend-ul european 17-20 februarie

Vine așadar un nou weekend fotbalistic pentru cele patru întreceri de top din Europa (Italia, Spania, Germania și Franța). Neavând niciun meci între echipele din Top 4, se desprind totuși câteva partide care pot oferi spectacole agreabile: Sassuolo – Napoli în Serie A, Osasuna – Real Madrid în La Liga, Monchengladbach – Bayern Munchen în Bundesliga și poate PSG – Lille în Ligue 1.

ADVERTISEMENT

În Serie A, lucrurile sunt clare în proporție de 99 la sută în privința campioanei, Napoli având un avans uriaș peste Inter. Atenția se va concentra pe lupta pentru Top 4, unde se bat Atalanta, AC Milan, AS Roma și Lazio, pe distanța a două puncte.

În La Liga, liderul tot mai desprins FC Barcelona are meci lejer acasă, cu codașa Cadiz. În Bundesliga, Bayern a mai greșit, așa încât are avantaj mic peste Union Berlin și Borussia Dortmund, iar PSG a comis cam mulți pași falși în ultima vreme și Marseille și AS Monaco s-au apropiat amenințător.

ADVERTISEMENT

Vineri, 17 februarie

SERIE A, etapa 23

ora 21:45 Sassuolo – Napoli

LA LIGA, etapa 21

ora 22:00 Girona – Almeria

BUNDESLIGA, etapa 21

ora 21:30 Augsburg – Hoffenheim

LIGUE 1, etapa 24

ora 22:00 Auxerre – Lyon

Sâmbătă, 18 februarie

SERIE A, etapa 23

ora 16:00 Sampdoria – Bologna

Sampdoria – Bologna ora 19:00 Monza – AC Milan

Monza – AC Milan ora 21:45 Inter – Udinese

LA LIGA, etapa 22

ora 15:00 Real Sociedad – Celta Vigo

Real Sociedad – Celta Vigo ora 17:15 Betis Sevilla – Valladolid

Betis Sevilla – Valladolid ora 19:30 Mallorca – Villarreal

Mallorca – Villarreal ora 22:00 Osasuna – Real Madrid

BUNDESLIGA, etapa 21

ora 16:30 Bochum – Freiburg

Bochum – Freiburg ora 16:30 Monchengladbach – Bayern Munchen

Monchengladbach – Bayern Munchen ora 16:30 Stuttgart – FC Koln

Stuttgart – FC Koln ora 16:30 Wolfsburg – RB Leipzig

Wolfsburg – RB Leipzig ora 19:30 Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

ADVERTISEMENT

LIGUE 1, etapa 24

ora 18:00 Nice – Reims

Nice – Reims ora 22:00 Strasbourg – Angers

Duminică, 19 februarie

SERIE A, etapa 23

ora 13:30 Atalanta – Lecce

Atalanta – Lecce ora 16:00 Fiorentina – Empoliâ

Fiorentina – Empoliâ ora 16:00 Salernitana – Lazio

Salernitana – Lazio ora 19:00 Spezia – Juventus

Spezia – Juventus ora 21:45 AS Roma – Verona

LA LIGA, etapa 22

ora 15:00 Elche – Espanyol

Elche – Espanyol ora 17:15 Rayo Vallecano – FC Sevilla

Rayo Vallecano – FC Sevilla ora 19:30 Atletico Madrid – Athletic Bilbao

Atletico Madrid – Athletic Bilbao ora 22:00 FC Barcelona – Cadiz

ADVERTISEMENT

BUNDESLIGA, etapa 21

ora 16:30 Union Berlin – Schalke 04

Union Berlin – Schalke 04 ora 18:30 Borussia Dortmund – Hertha Berlin

Borussia Dortmund – Hertha Berlin ora 20:30 Leverkusen – Mainz

ADVERTISEMENT

LIGUE 1, etapa 24

ora 14:00 PSG – Lille

PSG – Lille ora 16:00 Brest – AS Monaco

Brest – AS Monaco ora 16:00 Lorient – Ajaccio

Lorient – Ajaccio ora 16:00 Rennes – Clermont

Rennes – Clermont ora 16:00 Troyes – Montpellier

Troyes – Montpellier ora 18:00 Lens – FC Nantes

Lens – FC Nantes ora 21:45 Toulouse – Marseille

Luni, 20 februrie

SERIE A, etapa 23

ora 21:45 AC Torino – Cremonese

LA LIGA, etapa 22

ora 22:00 Getafe – Valencia

Cine transmite la TV Sassuolo – Napoli, Monchengladbach – Bayern Munchen și Osasuna – Real Madrid în weekend european 17-20 februarie

Ca de obicei, când vine vorba de un weekend european fotbalistic, pe lângă partidele din SuperLiga națională și cele din Premier League vom avea și în perioada vineri, 17 februarie – luni, 20 februarie, multe transmisiuni în direct de la jocurile din etapele de Serie A, La Liga, Bundesliga și Ligue 1. Nu vor lipsi în mod cert meciurile Sassuolo – Napoli, Monchengladbach – Bayern Munchen, Osasuna – Real Madrid și PSG – Lille.

Din Serie A, vom putea viziona în weekend nu mai puțin de nouă dintre cele zece meciuri ale etapei 23, doar Sampdoria – Bologna nefiind televizat. Din La Liga vor fi în direct pe micile ecrane opt jocuri, fără Betis Sevilla – Valladolid și Mallorca – Villarreal. Din Bundesliga, avem live șase meciuri, iar din Ligue 1 în grile figurează patru partide.

Vineri, 17 februarie

ora 21:30 Augsburg – Hoffenheim (Orange Sport 3)

Augsburg – Hoffenheim (Orange Sport 3) ora 21:45 Sassuolo – Napoli (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Sassuolo – Napoli (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Auxerre – Lyon (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Auxerre – Lyon (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 4) ora 22:00 Girona – Almeria (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Sâmbătă, 18 februarie

ora 15:00 Real Sociedad – Celta Vigo (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 3

Real Sociedad – Celta Vigo (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 3 ora 16:30 Monchengladbach – Bayern Munchen (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 1)

Monchengladbach – Bayern Munchen (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 1) ora 16:30 Wolfsburg – Leipzig (Orange Sport 4)

Wolfsburg – Leipzig (Orange Sport 4) ora 19:00 Monza – AC Milan (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Monza – AC Milan (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 19:30 Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (Orange Sport 4, Prima Sport 4) ora 21:45 Inter – Udinese (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Inter – Udinese (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 Osasuna – Real Madrid (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Osasuna – Real Madrid (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1) ora 22:00 Strasbourg – Angers (Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Duminică, 19 februarie

ora 13:30 Atalanta – Lecce (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Atalanta – Lecce (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 14:00 PSG – Lille (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

PSG – Lille (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1) ora 15:00 Elche – Espanyol (Digi Sport 3)

Elche – Espanyol (Digi Sport 3) ora 16:00 Fiorentina – Empoli (Orange Sport 3)

Fiorentina – Empoli (Orange Sport 3) ora 16:00 Salernitana – Lazio (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 3)

Salernitana – Lazio (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 3) ora 16:30 Union Berlin – Schalke (Prima Sport 4)

Union Berlin – Schalke (Prima Sport 4) ora 17:15 Rayo Vallecano – FC Sevilla (Digi Sport 3)

Rayo Vallecano – FC Sevilla (Digi Sport 3) ora 18:30 Borussia Dortmund – Hertha Berlin (Prima Sport 3)

Borussia Dortmund – Hertha Berlin (Prima Sport 3) ora 19:00 Spezia – Juventus (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Spezia – Juventus (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 19:30 Atletico Madrid – Athletic Bilbao (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Atletico Madrid – Athletic Bilbao (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4) ora 21:45 Toulouse – Marseille (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Toulouse – Marseille (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4) ora 21:45 AS Roma – Verona (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

AS Roma – Verona (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 FC Barcelona – Cadiz (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Luni, 20 februarie

ora 21:45 AC Torino – Cremonese (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

AC Torino – Cremonese (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Getafe – Valencia (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Sassuolo i-a pus gând rău liderului Napoli, Bayern vrea revanșa cu Monchengladbach, deplasare grea pentru Real Madrid la Pamplona în weekend european 17-20 februarie

Partida Sassuolo – nu se anunță de loc ușoară pentru liderul din Serie A și asta deoarece neroverdii de la Sassuolo și-au amintit brusc de sezonul anterior în care au înșirat victorii la granzii campionatului, acasă sau deplasare. Aau reușit un halucinant 5-2 pe San Siro, cu AC Milan și apoi victorie la Reggio Emilia, casa adoptivă a echipei de ani de zile, stadionul din Sassuolo nefiind eligibil pentru Serie A, cu 1-0.

nu uită că în tur Borussia Monchengladbach a scos un neașteptat 1-1 în Bavaria, actualul portar al lui Bayern, elvețianul Sommer fiind eroul Borussiei atunci, 19 parade decisive. Real Madrid a pierdut enorm teren în La Liga în lupta la titlu cu FC Barcelona, La Pamplona însă nu e ușor pentru nimeni.

Silvio Berlusconi,inamicul rossonerilor în weekend-ul european 17-20 februarie

Weekend-ul 17-20 februarie mai oferă numeroase alte partide pentru care merită să vă așezați comod în fața micilor ecrane. În Serie A cu siguranță merită multă atenție partida de la Monza, unde echipa locală, cu o evoluție de excepție la primul ei din istorie în eșalonul maxim, întâlnește pe AC Milan, un meci greu emoțional pentru Silvio Berlusconi, patronul Monzei care a fost ani de zile proprietarul lui AC Milan, câștigând cele mai multe trofee din istoria clubului.

Liderul din La Liga, FC Barcelona are la prima vedere un meci lejer acasă, cu una dintre echipele din subsol, Cadiz, dar să nu uităm abilitatea acestei formații de a scoate când nu te aștepți un rezultat mare cu granzii din prima divizie spaniolă, atât Real Madrid cât și Barca pățind-o în ultimii ani.