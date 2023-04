Weekend european, 21-24 aprilie. Azi de joacă Angers – PSG. Programul complet și televizările din Serie A, Bundesliga, Ligue 1 și semifinalele Cupei Angliei

Începând de vineri, 21 aprilie, și până luni, 24 aprilie, au loc noi etape în trei dintre cele mai puternice întreceri interne de pe continent, respectiv Serie A, Bundesliga și Ligue 1. Lor li se vor adăuga, drept bonus, și cele două semifinale ale Cupei Angliei: Manchester City – Sheffield United și Brighton – Manchester United. Sunt foarte multe partide interesante de urmărit pe micile ecrane, Juventus -Napoli în Serie A, Mainz – Bayern Munchen și Lyon – Marseille în Ligue 1 fiind cele mai tari.

Ne apropiem încetul cu încetul de momentul final al sezonului 2022-2023 cam peste tot în Europa, cu excepția Finlandei, Norvegiei, Suediei, Belarusului și a celor trei țări baltice (Estonia, Letonia și Lituania) unde abia au început, jucându-se pe sistemul primăvară – toamnă. Cu excepția Italiei, unde Napoli este ca și campioană la avansul pe care îl are față de locul 2 – 14 puncte, nimic nu este încă decis în zona înaltă.

În Serie A, avem câteva partide foarte interesante, în frunte cu meciul Juventus – Napoli, care este totdeauna o partidă de prim plan. Dar și jocurile Lazio – AC Torino, Verona – Bologna, Atalanta – AS Roma sau Empoli – Inter sunt interesante, cu impact la Top 4 sau în zona supraviețuirii.

În Bundesliga, avem trei meciuri de vârf: Mainz – Bayern Munchen, Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt și Leverkusen – RB Leipzig. În Ligue 1, liderul PSG își pune problema doar câte goluri dă la retrogradata Angers, iar partidele Lens – AS Monaco și Lyon – Marseille sunt de foc pentru zona europeană, în special a locurilor pentru Champions League.

Vineri, 21 aprilie

SERIE A, etapa 31

ora 21:45 Verona – Bologna

BUNDESLIGA, etapa 29

ora 21:30 Augsburg – Stuttgart

LIGUE 1, etapa 32

ora 22:00 Angers – PSG

Sâmbătă, 22 aprilie

SERIE A, etapa 31

ora 16:00 Salernitana – Sassuolo

Lazio – AC Torino ora 21:45 Sampdoria – Spezia

BUNDESLIGA, etapa 29

ora 16:30 Bochum – Wolfsburg

Hertha Berlin – Werder Bremen ora 16:30 Hoffenheim – Koln

Mainz – Bayern Munchen ora 19:30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

LIGUE 1, etapa 32

ora 18:00 Auxerre – Lille

CUPA ANGLIEI – semifinale

ora 18:45 Manchester City – Sheffield United (D2)

Duminică, 23 aprilie

SERIE A, etapa 31

ora 13:30 Empoli – Inter

Monza – Fiorentina ora 16:00 dinese – Cremonese

AC Milan – Lecce ora 21:45 Juventus – Napoli

BUNDESLIGA, etapa 29

ora 16:30 Freiburg – Schalke 04

Leverkusen – RB Leipzig ora 20:30 Monchengladbach – Union Berlin

LIGUE 1, etapa 32

ora 14:00 Reims – Strasbourg

Ajaccio – Brest ora 16:00 Lorient – Toulouse

FC Nantes – Troyes ora 16:00 Nice – Clermont

Montpellier – Rennes ora 21:45 Lyon – Marseille

CUPA ANGLIEI semifinale

ora 18:30 Brighton – Manchester United

Luni, 24 aprilie

SERIE A, etapa 31

ora 21:45 Atalanta – AS Roma

Cine transmite la TV Juventus – Napoli, Mainz – Bayern Munchen, Lyon – AS Monaco precum și alte multe meciuri în weekend european 21-24 aprilie

Nu mai puțin de 21 de partide din weekend-ul european, care cuprinde Serie A, Bundesliga, Ligue 1 și cele două semifinale ale Cupei Angliei, vor putea fi urmărite în transmisiuni directe. Meciurile de campionat pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport, iar cele două din semifinalele Cupei Angliei numai la PRO Arena. Sunt toate partidele din etapa 31 din Serie A, cinci jocuri din etapa de Ligue 1 și patru din Bundesliga, plus cele două semifinale.

După ce weekendul trecut am avut regal complet de transmisiuni din La Liga, acum fotbalul italian vine cu această ofertă de a vedea toate meciurile din etapa 31. În afară de Juventus – Napoli, vor fi alte nouă meciuri, cu implicații de la cei doi poli ai clasamentului. Din Ligue 1 nu vor lipsi jocurile Angers – PSG, Auxerre – Lille, Lens – AS Monaco, Reims – Strasbourg și Lyon – AS Monaco. De la germani, avem Mainz – Bayern Munchen,Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, Leverkusen – Leipzig și Monchengladbach – Union Berlin.

Vineri, 21 aprilie

ora 21:45 Verona – Bologna (Orange Sport 3)

ora 22:00 Angers – PSG (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Sâmbătă, 22 aprilie

ora 16:00 Salernitana – Sassuolo (Orange Sport 3)

ora 16:30 Mainz – Bayern Munchen (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 18:00 Auxerre – Lille (Orange Sport 4)

ora 18:45 Manchester City – Sheffield United (PRO Arena)

ora 19:00 Lazio – AC Torino (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

ora 19:30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (Digi Sport 3, Orange Sport 3)

ora 21:45 Sampdoria – Spezia (Digi Sport 4, Orange Sport 4)

ora 22:00 Lens – AS Monaco (Orange Sport 3)

Duminică, 23 aprilie

ora 13:30 Empoli – Inter (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 14:00 Reims – Strasbourg (Digi Sport 4, Orange Sport 4)

ora 16:00 Monza – Fiorentina (Orange Sport 2)

ora 16:00 Udinese – Cremonese (Orange Sport 3)

ora 18:30 Leverkusen – RB Leipzig (Orange Sport 4)

ora 18:30 Brighton – Manchester United PRO Arena)

ora 19:00 AC Milan – Lecce (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 20:30 Monchengladbach – Union Berlin (Orange Sport 4)

ora 21:45 Juventus – Napoli (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 21:45 Lyon – Marseille (Orange Sport 3)

Luni, 24 aprilie

ora 21:45 Atalanta – AS Roma (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Juventus – Napoli devine un meci extrem de important în clasmentul Serie A în weekend-ul european 21-24 aprilie

chiar în ziua în care a jucat returul sferturilor de finală din Europa League la Lisabona, cu Sporting, reușind să urce în semifinale. Noua configurație a clasamentului, cu cele 15 puncte în plus, produce disperare la Milano, pentru că torinezii ajung pe locul 3, iar AC Milan și Inter ies în afara Top 4, unde rămân Lazio pe locul 2 și AS Roma pe locul 4.

Napoli, care a ratat semifinala Champions League în duelul sută la sută italian cu AC Milan, pare o echipă obosită, care a dat totul până acum. Noroc este că are un avans imens asupra lui Lazio și Juventus, altfel situația s-ar fi complicat serios pentru oamenii lui Luciano Spalletti. Care a și declarat că acum trebuie doar să mai facâ acele câteva puncte care să aducă matematic titlul la poalele Vezuviului, după care titularii pot lua vacanță.

Bayern Munchen merge la victorie la Mainz, pentru a nu rata și al unsprezecelea titlu consecutiv în Bundesliga în weekend-ul 21-24 aprilie

În Bundesliga, Bayern Munchen trebuie să uite repede și să se concentreze pe singurul obiectiv rămas, respectiv al 11-lea titlu consecutiv. Va juca la Mainz, o echipă extrem de incomodă, care vrea loc european și trebuie să ia toate punctele, pentru că urmăritoarea Borussia Dortmund joacă acasă cu Eintracht Frankfurt și e clar favorită.

În Ligue 1, liderul PSG nu poate avea, în mod normal, nicio problemă acasă la echipa de ultimul loc, Angers, retrogradată de aproape două luni. Singura problemă e dacă antrenorul Christophe Galtier va trimite pe teren toată artileria grea, în frunte cu sau va apela la rezerve. Meciurile de foc, pentru locuri de Champions League, sunt la Lyon, unde vine Marseille, și la Lens, oaspetele fiind AS Monaco.