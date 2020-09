Weekend plin pentru „tricolorii” care joacă în străinătate. Răzvan Marin – Ștefan Radu, duel românesc în Serie A

În fotbalul mondial urmează un weekend cu meciuri extrem de interesante în care vor fi implicați și stranierii români pe care Mirel Rădoi îi are în are în vedere pentru barajul cu Islanda.

Fotbaliștii noștri din străinătate încearcă să aibă evoluții constante bune sau alții speră să prindă loc de titulari la echipele lor pentru a rămâne în vizorul selecționerului pentru întâlnirea de la Reykjavik.

Antrenorii români Mircea Lucescu și Marius Șumudică se luptă să se demonstreze că au valoare, în campionatele din Turcia și Ucraina, la Dinamo Kiev, respectiv Gaziantep Gazisehir.

Ce meciuri au în acest weekend cei mai importanți jucători

Ianis Hagi a prins o serie de meciuri bune la Glasgow Rangers, iar etapa aceasta, echipa sa joacă în deplasare la Motherwell, duminică de la ora 14:00. Glasgow Rangers se află pe primul loc după 8 etape, cu 20 de puncte, unul peste rivalii de la Celtic, care au o restanță de jucat cu Hamilton.

Alex Mitriță este și el jucător de bază la New York City FC, pentru care a marcat nu mai puțin de 10 goluri și face senzație în Major Soccer League. New York City FC e pe locul 6 în clasament, la 8 puncte de podium, după 13 etape, iar Columbus Crew este lider cu 30 puncte, 13 față de new yorkezi. Mitriță are meci sâmbătă cu echipa de pe locul 5, New England.

Nicolae Stanciu este poate cel mai în formă jucător român care joacă în străinătate și speranța numărul 1 pentru meciul de baraj cu Islanda. Stanciu va juca în acest weekend, sâmbătă de la ora 20:00 cu Slovacko.

Alex Dobre, singurul român din Ligue 1, joacă duminică de la ora 16:00 cu echipa de pe locul 3, Montepellier, iar românul speră să facă primele puncte în acest campionat și să scape de ultimul loc în clasament.

Denis Drăguș a semnat cu Crotone și îl poate întâlni pe Zlatan Ibrahimovic, în meciul cu AC Milan, dacă suedezul se va recupera, fiind infectat cu COVID-19, după cum a anunțat chiar el. Crotone va juca cu AC Milan duminică de la ora 19:00.

George Pușcaș este unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale a României și speră să promoveze în Premier League cu Reading. În etapa treia din Championship, Reading va întâlni sâmbătă pe Cardiff City, în deplasare, de la ora 17:00 și speră să rămână cu punctaj maxim.

Posibil duel românesc în Serie A

Răzvan Marin are un meci extrem de dificil în etapa a doua din Serie A și îl va întâlni pe Ciro Immobile, Gheata de Aur a Europei, în Cagliari-Lazio, iar Marin speră că poate aduce echipei sale prima victorie din sezon. De asemenea, ar putea da piept pe teren cu un alt român, fundașul lazial Ștefan Radu.

Vlad Chiricheș va juca pentru Sassuolo, în deplasarea din Liguria, la Spezia, duminică de la ora 13:30.

Alin Toșca și Alexandru Maxim speră să îl convingă pe Marius Șumudică să rămână la Gaziantep și să reușească un sezon cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut. Gaziantep va juca în deplasare duminică, de la ora 16:00, la Goztepe.

Legiunea română de la Razgrad, are șanse mari ca și anul acesta să cucerească titlul de campioni ai Bulgariei. Claudiu Keșeru, Dragoș Grigore și Cosmin Moți vin după un 2-2 în derby-ul cu ȚSKA Sofia și sunt favoriți cerți în meciul cu Beroe, care va avea loc sâmbătă de la ora 18:45.

Supriza lui Mirel Rădoi din apărarea naționalei, Alexandru Crețu, jucătorul lui NK Maribor, care se află momentan pe locul 2 cu 8 puncte, după 4 etape, la 2 puncte distanță de liderul Mura. Maribor va juca cu Tabor Sezana, sâmbătă de la 16:30.

Mircea Lucescu și Marius Șumudică rămân cei mai importanți antrenori român din străinătate. Dacă Marius Șumudică și mica lui legiune română de la Gaziantep se luptă cu bașkanii turci să îl transfere pe Denis Alibec și să asigure un buget de transferuri prin care să poată rămână în prima ligă din Turcia, iar o victorie în deplasarea de la Goztepe, poate schimba atmosfera la echipă. Mircea Lucescu vrea să câștige campionatul în Ucraina cu Dinamo Kiev, iar urmăorul pas către acest obiectiv este meciul cu Mynai din deplasare, sâmbătă de la ora 14:00.