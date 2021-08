Weekend-ul derby-urilor de tradiţie în România! Trei meciuri care au marcat istoria luptei la titlu în Liga 1. Video

Weekend-ul 28-29 august le aduce microbiştilor din România două meciuri care în trecut au contat decisiv în lupta pentru titlu şi un al treilea care contează în duelul pentru trofeu în actualul sezon. Dinamo – FC Argeş, Rapid – U Craiova şi CFR Cluj – FCSB sunt derby-urile de titlu programate sâmbătă şi duminică.

Weekend-ul derby-urilor de tradiţie în România începe cu Dinamo – FC Argeş. Piteştenii au luat titlul în “Groapă”

Dinamo – FC Argeş se va juca sâmbătă, de la ora 18:00, iar fanii celor două echipe au amintiri total diferite de la duelul jucat în ultima etapă a sezonului 1978-1979. În urmă cu 42 de ani, meciul era unul decisiv în lupta la titlu, iar “câinii” erau siguri că vor fi din nou campioni ai României. Piteştenii erau pe primul loc şi aveau un avans de 2 puncte în faţa dinamoviştilor, însă echipa din “Ştefan cel Mare” avea avantajul că partida se juca în “Groapă”.

Finala campionatului a oferit un spectacol pe măsură, iar Marin Dragnea deschidea scorul în minutul 6, cu o lovitură de cap, şi părea că Dinamo va cuceri un nou titlu în România. FC Argeş a revenit rapid în meci, iar Marin Radu II a întors scorul cu o dublă în 13 minute. La pauză, piteştenii au intrat la cabine în avantaj, iar Doru Nicolae, jucător adus tocmai de la Dinamo, a majorat scorul în minutul 69.

“Câinii” nu s-au dat bătuţi, iar Dudu Georgescu a reuşit dubla, în minutele 76 şi 89, astfel că Dinamo mai avea nevoie de un gol pentru a câştiga trofeul. Otto Anderco, arbitrul partidei, părea dispus să prelungească meciul până când trupa din “Groapă” va marca golul victoriei. În timp ce piteştenii aduceau mingea la centru, Nicolae Dobrin îl avertiza pe “central”. “Toată lumea ştie ce i-am spus la finalul meciului, că dacă mai prelungeşte meciul ca să marcheze Dinamo, o să înscriu eu”, avea să povestească peste ani “Gâscanul”.

În minutul 90, Nicolae Dobrin s-a ţinut de promisiune şi a marcat golul victoriei pentru FC Argeş, care devenea pentru a doua oară campioană a României. Piteştenii se impuneau chiar dacă avuseseră parte de un arbitraj ostil. “Am luat titlul în 1979 în fața lui Dinamo cu FC Argeș. Probabil de aici mi s-au tras și necazurile cu Dinamo! Le-am luat titlul și apoi Alexandru Nicolae de la Dinamo mi-a făcut numai rele. M-a băgat în gips de trei ori!”, FANATIK.

Dinamo: Anuței – I. Marin, Al. Sătmăreanu, C. Dinu, Lucuță – Augustin, Dragnea (Tevi 75), Custov – Țălnar, D. Georgescu, Vrânceanu (I. Moldovan 63)

FC Argeş: Gh. Cristian – M. Zamfir, C. Cârstea, C. Stancu, P. Ivan – D. Toma, Iovănescu (Bărbulescu 78), Chivescu – D. Nicolae, Radu II, Dobrin

Rapid, coşmar cu U Craiova în 1998. Titlu ratat în Bănie, după un meci controversat

Sezonul 1997-1998 ar fi trebuit să fie unul al bucuriei pentru Rapid. Giuleştenii îl aveau antrenor pe Mircea Lucescu şi echipa se bătea cu Steaua pentru titlu. În penultima etapă, “militarii” se încurcau în Regie, 1-1 cu Sportul, iar giuleştenii treceau pe primul loc cu ajutorul rezultatelor din meciurile directe. În ultima etapă, Rapid mergea la Craiova, echipă care era avantajată dacă trupa lui “Il Luce” câştiga titlul, în timp ce Steaua primea vizita Gloriei Bistriţa.

Rapid – U Craiova se joacă sâmbătă, de la ora 21:00

Ziua de 2 mai 1998 va rămâne drept una neagră pentru Rapid. Chiar dacă U Craiova îşi asigura un loc în cupele europene dacă giuleştenii deveneau campioni, iar zvonurile anunţau un meci în care oltenii nu le vor pune probleme, echipa lui Jose Ramon Alexanko a pornit ca din puşcă şi conducea cu 2-0, după 26 de minute, cu ajutorul unei duble a lui Ionel Ganea. Dănuţ Lupu a redus diferenţa chiar înainte de pauză, iar golul lui Marius Şumudică a reapins speranţa în tabăra Rapidului, însă meciul s-a terminat cu o remiză. Steaua câştiga partida cu Gloria Bistriţa şi devenea pentru a şase oară consecutiv campioană a României.

La final, rapidiştii au contestat arbitrajul lui Marian Salomir, după ce golul lui Lucian Marinescu nu fusese validat. “Înainte de partida decisivă cu Rapid, patronul Universităţii Craiova, George Ilinca ne-a cerut să pierdem. Însă eu, alţi câţiva coechipieri şi antrenorul spaniol Jose Ramon Alexanko nu am fost de acord să ne lăsăm învinşi. Am treminat meciul la egalitate, 2-2, Rapid a pierdut titlul, dar trebuie să admit că am fost stimulat de oferta materială a Stelei”, avea să povestească Ionel Ganea, autor al unei duble care a trimis titlul în Ghencea.

O lună mai târziu, pe 6 iunie 1998, Rapid şi U Craiova au jucat finala Cupei României. Lucian Marinescu a marcat singurul gol al meciului, iar oltenii ratau participarea în cupele europene pentru sezonul 1998-1999. Giuleştenii s-au răzbunat anul următor, când a câştigat titlul în faţa lui Dinamo.

U Craiova: T. Lung – Năstăsie, Săndoi, Curt, Iordache – S. Cristescu (Suciu 57), Vancea, Trică, Frăsineanu (C. Crăciunescu 82) – Luţu (Niculescu 75), Ganea

Rapid: Lobonţ – N. Stanciu, Dulca, Rednic, Iencs, C. Zamfir (Bundea 67) – Marinescu, Lupu, Iftodi – C. Popa (Pancu 39), Ov. Maier (Şumudică 59)

CFR Cluj şi FCSB, duel la titlu început în sezonul 2007-2008

CFR Cluj şi FCSB s-au obişnuit să poarte lupta pentru titlul de campioană a României, iar primul duel la trofeu a avut loc în sezonul 2007-2008. După 20 de etape, clujenii aveau un avans de 11 puncte, însă “roş-albaştrii” au câştigat meciul direct, din runda a 21-a, scor 3-1, şi lupta la trofeu s-a relansat. Echipa antrenată pe atunci de Marius Lăcătuş a recuperat diferenţa faţă de ardeleni, însă a pierdut titlul după o înfrângere în faţa lui Dinamo, scor 1-2, în penultima etapă.

CFR Cluj – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00

Ultimele patru sezoane au adus hegemonia lui CFR Cluj, care a câştigat la finalul fiecărei ediţii titlul. În trei dintre cele patru stagiuni, ardelenii s-au duelat cu FCSB pentru trofeu. În această perioadă, cele două rivale s-au duelat de 16 ori, iar campioana României s-a impus în şase rânduri. FCSB a obţinut doar două victorii cu formaţia din Gruia, în timp ce opt meciuri s-au terminat la egalitate.

De la promovarea survenită în 2004, CFR Cluj şi-a îmbogăţit palmaresul cu 15 trofee, dintre care 7 sunt titluri de campioană a României. De cealaltă parte, FCSB a obţinut 12 trofee, iar 5 dintre acestea au fost titluri în Liga 1. În primăvară, ardelenii au câştigat Supercupa României în faţa rivalilor, la Ploieşti, după executarea loviturilor de departajare.