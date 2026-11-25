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Universitatea Craiova a ajuns în Anglia pentru meciul cu Brighton, programat joi, 26 noiembrie, ora 19:45, în etapa a patra din Conference League. Corespondenții FANATIK se află la Brighton și vă oferă cele mai noi și importante detalii despre eveniment.

Gestul lui Hurzeler, înainte de conferință: „Welcome to Brighton, Fanatik”

, joi, antrenorul gazdelor, neamțul Fabian Hurzeler (33 de ani), a avut parte de o interacțiune mai puțin obișnuită cu reprezentanții presei din sală, într-un moment de fair-play.

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Antrenorul a dat mâna cu toți jurnaliștii prezenți la eveniment, inclusiv cu cei veniți din România pentru a relata despre meci, într-un gest de curtoazie pe care nu îl vezi venind din partea tuturor tehnicienilor de calibrul său: „Welcome to Brighton, Fanatik”, le-a transmis Hurzeler corespondenților FANATIK din încăpere.

Gestul lui Fabian Hurzeler vine într-un moment în care conferințele de presă au devenit tot mai apăsătoare, mai încordate, mai tensionate. Neamțul pare să iasă din tipare, preferând o abordare foarte caldă, chiar și cu jurnaliștii străini veniți să vadă spectacolul de pe „American Express Stadium”. Momentul ne reamintește că respectul ar trebui să primeze în sport, indiferent de mize și orgolii, deoarece doar așa se poate crea un mediu corect pentru principalii actori din teren, dar și pentru milioanele de fani care îi urmăresc cu sufletul la gură.

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Brighton și Hurzeler, pe val!

Înaintea acestui duel, Brighton și Universitatea Craiova ocupă locuri de „optimi”, cu același număr de puncte – 7. Diferența se face la golaveraj. Englezii sunt pe locul 5, cu golaveraj 5-0, în timp ce oltenii sunt pe locul 8, cu golaveraj 6-2.

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Totuși, Brighton, cu Fabian Hurzeler pe banca tehnică, a devenit încet, dar sigur, una dintre cele mai valoroase echipe din lume. În acest moment, , campionatul considerat cel mai puternic din lume, cu același număr de puncte precum Manchester City, dar peste coloșii Liverpool, Chelsea, Tottenham sau Manchester United.

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Cu un asemenea parcurs în acest sezon, Fabian Hurzeler s-a înscris pe lista celor mai tineri și valoroși tehnicieni din lume, profitând din plin de încrederea uriașă pe care a primit-o din partea șefilor săi.

Venit în 2024 la Brighton, Hurzeler mai fusese antrenor doar la St. Pauli, în liga secundă a Germaniei. A reușit performanța de a câștiga 36 din cele 55 de meciuri oficiale la clubul german, iar aducerea la Brighton avea să-i surprindă pe toți. Patronul Tony Bloom a făcut un pariu riscant, dar care de la meci la meci se dovedește tot mai inspirat, Hurzeler mergând rapid pe traiectoria antrenorilor de superclasă.