ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este pregătită să înceapă noul sezon de SuperLiga, iar Filipe Coelho ar putea avea la dispoziție o soluție importantă în plus față de ultimele partide. După mai multe zile de incertitudine și o adevărată cursă contra cronometru pentru rezolvarea actelor, unul dintre transferurile verii este foarte aproape să bifeze primul meci oficial în tricoul alb-albastru. FANATIK a aflat și cum ar putea arăta primul „11” al oltenilor în duelul cu UTA Arad.

Ronaldo Webster și-a rezolvat actele și poate debuta pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a primit o veste excelentă chiar înaintea debutului în noul sezon de SuperLiga. Potrivit informațiilor FANATIK, fundașul jamaican Ronaldo Webster și-a rezolvat problemele legate de permisul de muncă și este eligibil pentru a evolua în România. Astfel, jucătorul va face parte din lotul pregătit de Filipe Coelho pentru confruntarea cu UTA Arad, existând șanse importante să bifeze chiar primele sale minute în tricoul alb-albastru.

ADVERTISEMENT

Webster nu a putut fi utilizat în primele meciuri oficiale ale sezonului din cauza întârzierilor privind obținerea documentelor necesare jucătorilor extracomunitari. Situația nu l-a afectat doar pe fundașul Universității Craiova, ci și pe mai mulți fotbaliști transferați în această vară în SuperLiga, după ce . Din acest motiv, mai multe cluburi din primul eșalon au fost nevoite să aștepte eliberarea permiselor de muncă pentru a-și putea legitima noile achiziții.

Între timp, toate formalitățile au fost finalizate, iar Webster este acum apt din punct de vedere administrativ pentru a evolua în campionatul României. Pentru Filipe Coelho, revenirea fundașului în circuitul echipei reprezintă, acum, o soluție extrem de importantă într-o perioadă în care Universitatea Craiova are un program extrem de încărcat, împărțit între debutul în SuperLiga și parcursul din preliminariile Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea arăta primul „11” al lui Filipe Coelho cu UTA Arad

Antrenorul portughez nu pregătește schimbări importante față de echipa care a început foarte bine noul sezon, cu Supercupa câștigată și calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Totuși, una dintre noutățile importante din formula de start ar urma să fie revenirea lui Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova fiind odihnit la returul cu ML Vitebsk. și este acum favorit să înceapă ca titular partida cu UTA.

ADVERTISEMENT

Echipa probabilă a Universității Craiova pentru partida cu UTA Arad: Sava – Romanchuk, Rus, Screciu – Teles, Anzor, Băluță, Bancu – Matei, Tavares, Nsimba.

ADVERTISEMENT

De asemenea, printre titularii pe care Filipe Coelho este gata să-i reintroducă în primul „11” se numără și Vladimir Screciu. , însă staff-ul tehnic a preferat să nu forțeze revenirea sa pentru a evita o eventuală recidivă. Acum, înainte de debutul campioanei României în noul sezon al SuperLigii, Screciu este favorit să revină în centrul defensivei la partida cu UTA Arad.

Universitatea Craiova, fără probleme de lot la meciul cu UTA Arad. Veste excelentă anunțată de Filipe Coelho

Deși oltenii vin după o serie de rezultate excelente și au moralul la cote maxime, Filipe Coelho consideră că acestea nu garantează nimic pentru confruntarea cu formația pregătită de Adrian Mihalcea. Antrenorul portughez a vorbit, pe scurt, despre dificultatea partidei, despre starea lotului și despre faptul că obiectivul echipei este să își continue progresul, fără să se lase influențată de performanțele din ultimele zile.

ADVERTISEMENT

„Ne așteptăm la un meci dificil. Știm că sezonul trecut am obținut un singur punct în meciurile cu ei. Au rămas cu același antrenor, cu aceleași principii, așa că va fi cu siguranță un meci greu. Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine și pentru a obține cele trei puncte. Știm că ceea ce am realizat în trecut poate reprezenta o motivație în plus pentru echipele care joacă împotriva noastră. Totuși, mai mult decât să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne focusăm pe echipa noastră. Suntem într-un proces de progres, iar atenția este întotdeauna asupra noastră.

A fost o săptămână solicitantă, cu trei meciuri și multe emoții pozitive. Din fericire, toți jucătorii sunt sănătoși și pregătiți să joace. Acum încercăm să avem o prestație bună pentru a obține toate punctele. Am avut o săptămână bună, cu obiective pe care le-am îndeplinit. Din punct de vedere emoțional nu putea fi mai bine, dar asta nu va fi suficient pentru meciul de mâine. Nu putem trăi în trecut“, a declarat Filipe Coleho.