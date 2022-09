West Ham – FCSB, în etapa 1 din Grupa B Conference League 2022. Surprize pregătite de Nicolae Dică. Echipele de start.

West Ham a anunțat printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare că se va ține un minut de reculegere în memoria Reginei Elisabeta a II-a.

Meciul se va desfășura așa cum a fost planificat de către UEFA, fără să fie amânat din cauza evenimentului trist pentru Marea Britanie.

Following direction from the FA and UEFA, tonight’s fixture against FCSB will take place as planned at London Stadium.

A minute’s silence will be held before kick-off allowing the teams, match officials and everyone in attendance to pay their respects to Her Majesty The Queen.

— West Ham United (@WestHam)