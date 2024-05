What’s Up plătește din greu pentru actuala soție. O face vedetă: „20.000 de euro pe primul ei clip”

What’s Up nu se mai ascunde și a vorbit deschis despre persoana care de câțiva ani îl face fericit. În 2023 au făcut nunta, iar evenimentul a fost un secret și pentru apropiați, nu doar pentru public. De ce a anunțat pe toată lumea că urmează să se căsătorească următoarea zi.

What’s Up, dezvăluiri despre începutul poveștii de dragoste cu soția sa

What’s Up și-a încercat norocul în dragoste de mai multe ori. După 11 ani de relație cu Simina Ivancea și o nuntă, cei doi au ajuns să se despartă. Ulterior, s-a logodit cu Alice Badea, dar relația lor s-a încheiat cu scandal, , după ce ar fi fost agresiv atât cu fosta lui iubită, cât și cu oamenii legii.

Timpul a trecut, iar artistul, care nu și-a mai expus viața personală de atunci, a luat pe toată lumea prin surprindere anul trecut. În luna septembrie s-a căsătorit cu Miky, o tânără pe care a ținut-o ascunsă de ochii curioșilor, dar cu care se iubea deja din 2021, după cum

Acum, artistul și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum a început relația cu actuala lui soție. Amândoi au fost invitați în emisiunea Vorbește lumea, unde nu s-au ferit să-și arate dragostea, sărutându-și unul altuia mâinile.

What’s Up a mărturisit că el și Miky s-au cunoscut într-un club, prin intermediul unor prieteni comuni. În ciuda diferenței de vârstă 11 de ani, îi leagă pasiunea pentru muzică, astfel că după doar câteva zile formau un cuplu.

„A fost dragoste la prima vedere. Eu am 35 și ea are 24, sunt 11 ani între noi. (…) După ce ne-am împrietenit, am chemat-o la studio cu vrăjeala mea. Am auzit că e cântăreață. Ea a venit să cântăm și în două-trei zile eram împreună deja.

Eu în momentul în care am văzut-o și așa frumoasă și mai și cânta, am zis, ‘Băi, e perfect. E pentru mine situația’. Mi-am adunat toate sculele. Am început să vorbesc mult și degeaba, cum fac eu. Dar la final se pare că a ieșit cu noroc”, a povestit What’s Up la Pro TV.

Invitații au aflat de nuntă cu o seară înainte

Nu doar publicul a fost luat prin surprindere de nunta artistului. What’s Up și soția lui și-au anunțat invitații cu o seară înainte, din dorința de a-i avea alături numai pe cei care își doresc cu adevărat să fie prezenți. Nici pentru locație nu s-au dat peste cap, așa cum mulți miri procedează.

„Ai mai văzut așa ceva? Deci, toate neamurile, toți verii, au spus, ‘Ești neserios? M-ai sunat cu o zi înainte de nuntă să vin? Cum o să vin eu mâine?’. Și eu le-am zis așa, ‘Bă, eu v-am chemat pentru că nu vreau dar la nuntă. Eu vreau doar să vină oameni care au timp mâine să-și facă timp pentru noi’. Și cam asta a fost.

Cioacă totală. Am avut lista, 300 de persoane. Și am spus, ‘Nu se poate, că noi avem 30 de oameni la masă’. Am făcut-o pe Calea Victoriei, la Sfântul Ciprian. Aveam eu un tovarăș care avea un magazin acolo. I-am zis, ‘La magazinul tău punem și noi trei mese să-mi adun și eu prietenii?’.

Pentru noi a fost o nuntă mare, pentru că au venit oameni cu suflet care au vrut să ne vadă în propria noastră prostie. Am avut dar de nuntă de la 50 de lei, 50 de euro, 1000 de euro. Nu despre bani a fost. Și cam asta a fost a noastră”, a explicat What’s Up.

What’s Up: „Ea pentru mine este Superman-ul meu”

Mihaela, pe numele său din buletin, este foarte mândră de soțul său și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. „Îmi place foarte mult că e un mare iubitor de oameni și are o modestie incurabilă și o bunătate nemărginită. Este în stare să-ți dea și haina de pe el….”, a spus tânăra.

„Am dat. Într-o zi a venit un băiat la mine și mi-a zis, ‘Vrei să facem schimb de pantaloni?’. A doua zi m-au certat prietenii, ‘N-ai văzut că băiatul ăla era de pe stradă, boschetar?’. Zic, ‘Eu o-i fi altceva? În fața lui Dumnezeu boschetari suntem toți’”, i-a întărit artistul cuvintele.

De altfel, What’s Up spune despre Miky că este femeia care i-a salvat viața și l-a ajutat să revină pe drumul cel bun. „Mi-a redat speranța de a trăi. La un moment dat, după ce am atins succesul și toată lumea mă pupa în frunte…

Te obișnuiești cu prea bine și când se face prea rău, apare MiKY ME care te salvează. Ea pentru mine este Superman-ul meu. Mi-a dat poftă să mai trăiesc, să mai muncesc. Sper din suflet să vină doi, patru, șapte copii… Câți o vrea Dumnezeu!”, a povestit cântărețul care, în trecut,

Soția artistului se lansează în muzică. O să aibă clip de 20.000 de euro

What’s Up și soția lui formează o echipă pe toate planurile. Astfel că, artistul o ajută pe Miky să-și facă un nume în muzica din România, asta după ce învățat-o să-și înregistreze singură vocile și să editeze. Tânăra va lansa în curând primul său clip muzical, unul în care s-a investit o sumă uriașă.

„Este piesa ei singurică. Fratele meu Nek, care are grijă de Tzancă Uraganu, Salam și toți băieții, alături de el am făcut acest proiect. Am semnat un contract pentru MiKY ME.

Mândria noastră cea mai mare este că acest om a avut încredere să dea… Eu nu aș fi dat, eu îmi luam garsonieră de banii ăștia, a dat 20.000 de euro pe primul ei clip. Mie mi se pare o sumă colosală”, a dezvăluit What’s Up.