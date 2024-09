din octombrie 2024. Verifică mai jos dacă și telefonul tău este pe lista celor afectate.

WhatsApp nu va mai funcționa din octombrie 2024 pe aceste telefoane mobile. Aplicația devine interzisă, vezi dacă și al tău e pe listă. Vești proaste pentru modele Iphone, Samsung, Huawei și LG

Începând cu 24 octombrie, WhatsApp nu va mai funcționa pe anumite telefoane mai vechi. Schimbarea afectează mai multe mărci cunoscute, printre care iPhone, Samsung, Huawei și LG. Dacă ai un telefon lansat în urmă cu câțiva ani, ar fi bine să verifici dacă e pe lista celor vizate.

ADVERTISEMENT

WhatsApp se străduiește constant să ofere o experiență de comunicare modernă și sigură. Însă, telefoanele mai vechi au dificultăți în a susține noile funcții și măsurile de securitate avansate. Astfel, pentru a menține calitatea serviciului, WhatsApp a decis să renunțe la suportul pentru anumite modele.

Cum afli dacă telefonul tău e afectat?

-Deschide setările telefonului.

-Caută secțiunea “Despre telefon”

-Accesează opțiunea “Informații software”.

-Verifică versiunea Android sau iOS.

-Compară aceste informații cu lista actualizată de compatibilitate WhatsApp de pe site-ul lor oficial. Verifică

ADVERTISEMENT

Ce opțiuni ai dacă telefonul tău nu mai este compatibil?

Actualizează telefonul: Dacă este posibil, încearcă să actualizezi sistemul de operare pentru a fi compatibil cu WhatsApp.

Schimbă telefonul: Dacă actualizarea nu este posibilă, ar trebui să te gândești la achiziționarea unui telefon nou, care să îndeplinească cerințele WhatsApp.

ADVERTISEMENT

Caută alternative: Dacă nu vrei să îți schimbi telefonul, poți să folosești alte aplicații de mesagerie, deși va trebui să ții cont că unii prieteni ar putea folosi exclusiv WhatsApp.

Din motive de securitate, este mai bine . Versiunile vechi nu mai primesc actualizări de securitate, ceea ce poate expune datele tale personale la riscuri în mediul online. În plus, vei pierde accesul la noile funcții interesante pe care WhatsApp le introduce periodic.

ADVERTISEMENT

Pentru a asigura o tranziție lină în cazul în care trebuie să-ți telefonul sau aplicația de mesagerie, poți lua în considerare câteva măsuri importante. În primul rând, realizează o copie de rezervă a tuturor conversațiilor WhatsApp. Acest lucru îți va permite să păstrezi istoricul mesajelor și fișierele importante. De asemenea, este înțelept să informezi din timp contactele tale importante despre posibila schimbare.

Pentru a vedea dacă telefonul tău este printre cele afectate de această schimbare, consultă lista detaliată a modelelor incompatibile, mai jos, potrivit

Samsung: Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 and Galaxy S4 Zoom

Apple: iPhone 5, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 6S and iPhone 6S Plus

Motorola: Moto G and Moto X

Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s and Huawei Y625

Lenovo: Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70 and Lenovo S890

Sony: Xperia Z1 and Xperia E3

LG: Optimus 4X HD, Optimus G, Optimus G Pro and Optimus L7